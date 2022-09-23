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澳洲放假悼女王 原住民抗議英殖民迫害 要求廢君主制

編譯中心／綜合22日電
澳洲悼女王放國定假，卻遭到原民維權人士抗議英殖民迫害；圖為雪梨歌劇院日前投影女王肖像表達致敬。（路透）
澳洲悼女王放國定假，卻遭到原民維權人士抗議英殖民迫害；圖為雪梨歌劇院日前投影女王肖像表達致敬。（路透）

澳洲22日全國放假，哀悼伊麗莎白二世女王逝世。不過，當地原住民權益倡議人士，在同一天於各主要城市發起示威遊行，譴責英國殖民對澳洲原住民的迫害，要求政府廢除君主制。

要求「廢除君主制」的示威民眾，在澳洲雪梨、墨爾本和坎培拉等城市，抗議英國殖民者1788年抵達澳洲後，便對該土地上6萬5000年的原住民展開兩個世紀之久的歧視和壓迫行為。

在雪梨的示威活動中，數十位民眾先聚集在市中心的維多利亞女王雕像附近，隨後遊行穿梭各大街頭。來自葛米羅伊族的原住民權益倡議人士史丹利（Gwenda Stanley）說，「我們沒什麼好哀悼君主的，如果有的話，我們也是感到開心」。她呼籲歸還原住民土地，並且為「戰爭罪」對原住民做出賠償。24歲的原住民倡議人士席瓦（Paul Silva）說，君主制應該廢除，並要求把土地歸還「傳統主人」。

澳洲總理亞伯尼希曾承諾在他第一個3年任期內，會舉辦修憲公投，設立國會顧問組織「向國會傳達原民之聲」；但他也說，在哀悼女王期間，不適合談論推行共和制的議題。

僅管過往殖民地有抗議聲音，英國人對女王過世仍深有感觸。威廉王儲和凱特王妃今天進行女王國葬以來的首次王室公務行程，兩人現身溫莎堡，感謝參與舉辦國葬的志工們。凱特說，在女王辭世後的幾天裡，巴爾莫勒爾城堡上空共出現五道彩虹。

威廉說，這個不尋常的景象讓他們感到驚訝，「在蘇格蘭，曾出現過多少次彩虹？你在那裡幾乎看不到彩虹，但（女王辭世後）出現了五道。」凱特微笑著說，「女王陛下當時正從天上看著我們。」

原住民 澳洲 凱特

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