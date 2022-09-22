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女王肖像硬幣紙鈔價飆 收藏家爭搶稀有珍品

編譯中心／綜合21日電
英國女王伊麗莎白二世辭世後，收藏家爭先恐後想取得印有她肖像的硬幣和紙鈔。（取材自Pixabay）
英國女王伊麗莎白二世辭世後，收藏家爭先恐後想取得印有她肖像的硬幣和紙鈔。（取材自Pixabay）

英國女王伊麗莎白二世過世後，雖然印有她肖像的硬幣和紙鈔未來幾年仍會繼續流通，但收藏家已爭先恐後地想設法取得相關的稀有珍品、郵票等。據悉，澳洲2013年發行的2元硬幣，價格已經「飆升」到180澳幣（約118.7美元）。

中央社引述路透報導，錢幣交易商表示，伊麗莎白二世女王9月8日在蘇格蘭駕崩後，有關她的發行量稀少紙鈔和硬幣需求就急速攀升，諸如加拿大第二次世界大戰前發行，印有她少女時期肖像的20元紙鈔，或澳洲歡慶她登基70周年 「白金禧」打造的50分硬幣。

在伊麗莎白二世這位英國在位最久的君主過世後，不論是資深藏家或收藏界的新手，都渴望獲得有關她的紀念品。根據金氏世界紀錄大全，伊麗莎白二世創下紀錄，她的肖像出現在全球33個國家的貨幣上。

倫敦紀念幣專家赫奇森說，以加拿大1954年發行的「魔鬼頭」紙鈔系列為例，「我認為隨著愈來愈多人進到這個市場，想要取得它們，我們會發現它們的價格升高了很多。」之所以會被稱為「魔鬼頭」，是因為那些紙鈔上女王肖像的頭髮看起來像帶著猙獰笑容的惡魔。

「只要eBay上想搶買的人夠多，價格就會扶搖直上。」

紀念幣專家康迪亞（Joel Kandiah）本周在社群平台TikTok上發布一段影片表示，澳洲2013年發行的2元硬幣，價格已經「飆升」到180澳幣。

在加拿大安大略一家專賣相關紀念品商店的老闆艾薩克斯準備在這個月拍賣一些「重要的」王室主題商品，當中包括加拿大1935年發行的20元紙鈔，上面有伊麗莎白二世女王8歲時的模樣。

艾薩克斯準備要拍賣的紙鈔，依據保存的狀態，每張的價格估計從300加元到「數千元」間不等。他說，罕見的同款法文版紙鈔若沒有瑕疵，更可以賣到1萬8000到2萬2000加元（約1萬3325美元到1萬6287美元）。

英國女王伊麗莎白二世過世後，雖然印有她肖像的硬幣和紙鈔未來幾年仍會繼續流通，但收...
英國女王伊麗莎白二世過世後，雖然印有她肖像的硬幣和紙鈔未來幾年仍會繼續流通，但收藏家已爭先恐後地想設法取得相關的稀有珍品；圖為女王圖案郵票。（取材自Pixabay）

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