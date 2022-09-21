女王國葬「折斷白杖」首曝光 象徵伊麗莎白二世時代結束

英國女王伊麗莎白二世的國葬充滿象徵各種意義的儀式，其中最吸引目光的便是「折斷白杖」，也是自女王父親喬治六世1952年去世以來首度再度出現。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世的國葬充滿象徵各種意義的儀式，其中最吸引目光的便是「折斷白杖」（Breaking of the wand）儀式，也代表「女王伊麗莎白二世時代」結束，也是自女王父親喬治六世1952年去世以來首度再度出現。此外，凱特 王妃和梅根都延續王室傳統，選擇戴珍珠首飾出席女王國葬。

衛報報導，王室葬禮上的「白杖」，也被稱為「宮中之杖」（Wand of Office），這根細細的白杖起源於宮廷大臣用來「告誡宮裡的人」，若他們太粗魯或不尊重，就會用這根白杖敲打他們以示警告。

在國葬儀式上負責折斷白杖的便是女王逝世前的最後一任宮務大臣「帕克勛爵」（Andrew Parker）。帕克勛爵在女王靈柩下葬前將白杖折斷、並列放置於棺木上，象徵自己為女王的服務正式結束、也代表女王伊麗莎白二世的時代結束，未來繼任的國王查理三世 也將任命一位自己的宮務大臣，象徵開啟查理三世與其宮務大臣的時代。

珍珠在英國被視作「哀悼的珠寶」，凱特王妃和梅根都選擇了珍珠首飾出席女王國葬，這項傳統自19世紀維多利亞女王之後延續至今。中央社引述法新社報導，女王出席夫婿菲立普親王葬禮時，也是戴這一副項鍊和耳環表達追思。

此外，女王國葬也讓全球觀眾也難得能看到一些鮮為人知的日不落帝國王室傳統。比如，女王死訊須不只要通知人，還要通知「女王的蜜蜂」，否則可能會停止產蜜；皇家旗不會「降半旗」，因為英國的君主制是自動繼位，無空缺；再如，以人拉靈柩不用馬力 ，其實在維多利亞女王的時代，用馬匹拉載君主的靈車仍非常普遍。但在維多利亞女王的葬禮上，馬卻因受到驚嚇失去控制，差點把維多利亞女王的靈柩弄翻到地上。新王愛德華七世趕緊命令當時送葬隊伍中的水手幫忙。王室傳統就這樣誕生於這場混亂之中。