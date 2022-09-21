影片曝光…杜魯多赴女王葬禮 飯店大廳高歌2小時惹議

英國女王伊麗莎白二世19日舉行國葬，一段加拿大總理杜魯多在下榻飯店高歌的片段，在推特上引發爭議。（取材自推特）

英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）19日舉行國葬儀式，來自世界各國的領導人也皆到場送女王最後一程，不過一段加拿大 總理杜魯多 （Justin Trudeau）在下榻飯店高歌的片段在推特上引發討論。

衛報報導，這段14秒的影片目前已吸引超過150萬的觀看次數，只見杜魯多身著休閒衣物靠在飯店大廳的鋼琴上，並與其他人一同在加拿大著名鋼琴家查爾斯（Gregory Charles）的演奏下演唱經典搖滾團體「皇后樂團」（Queen）最著名的歌曲「波西米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）。

這段影片最初引發爭論，但杜魯多的團隊後來承認其真實性，杜魯多的發言人表示「17日晚飯過後，總理與加拿大代表團成員一起參加小型聚會，他們齊聚一堂向女王陛下的生平和服務致敬」。查爾斯也透露那天大家一起唱了約2個小時的歌，並強調「那個夜晚讓我想起加勒比地區的葬禮，將憂鬱的時刻與歡快和慶祝的氣氛融為一體」。

不過這段影片仍引起加拿大國內部分人士的嚴厲批評，環球郵報專欄作家柯因（Andrew Coyne）就直言「是的，人們有時需要發洩一下，也沒有證據表明他（杜魯多）喝醉了，但是拜託！他身為總理、人在公共場所、更在女王葬禮前夕，而他竟出現這樣的行為？」。

其他人則表示外界似乎有點大驚小怪，認為這與杜魯多過去的數次事件相比「根本沒什麼」。