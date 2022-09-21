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瞻仰女王靈柩時衝去扯王室旗 男子目的曝光

編譯周辰陽／綜合20日電
英國女王靈柩停放在西敏廳供民眾瞻仰時，16日晚間發生有名男子試圖掀開覆蓋在靈柩之上的大不列顛王室旗。（視頻截圖）
英國女王靈柩停放在西敏廳供民眾瞻仰時，16日晚間發生有名男子試圖掀開覆蓋在靈柩之上的大不列顛王室旗。（視頻截圖）

英國已故女王伊麗莎白二世靈柩停放在西敏廳供民眾瞻仰期間，曾於16日晚間發生一起事故，有名男子突然衝了出去，試圖掀開覆蓋在靈柩之上的大不列顛王室旗，被員警當場制伏帶走。這名男子20日出庭應訊，檢方稱他之所以這麼做，原因是「他不相信她（女王）駕崩」。

每日郵報報導，這名男子是28歲的卡恩（Muhammad Khan）。檢察官史坦頓（Luke Staton）先陳述了當天的事發經過，接著指卡恩「確實表達了女王沒有死的想法，而且他接近靈柩，因為他想要親自檢查。他確實說了，在國葬之前，他正計畫去參加葬禮」。

史坦頓告訴法官，卡恩計畫寫信給王室，如果他們沒有回信，就計畫前往溫莎堡、白金漢宮跟巴爾莫勒爾堡（Balmoral），試圖跟女王說話。卡恩還表示，如果他沒有成功，「我將不得不擅闖以試著取得聯繫」，被問到會嘗試多少次時，他的回應是「只要我活著」。

史坦頓稱卡恩患有妄想（Delusion），但他沒有聘請律師，而在醫師評估過不適合參與訴訟後，主審的地方法院法官史諾（Michael Snow）並未親自問訊，但當庭諭示卡恩，「當你身處西敏廳之際，你不接受女王駕崩，這就是你正走向靈柩的原因，讓自己確信她是駕崩了」，還指卡恩「仍處於妄想，認為女王沒有駕崩，認為查理國王跟此事有關，可能前往溫莎堡表達他的敬意，但也因為他仍認為她還活著」。

據報導，卡恩在聆訊期間開口證實自己的姓名、出生日期跟目前居所。史諾法官裁定准許交保，條件是要留在精神健康醫院，直到10月18日的下一次出庭。

英國男子卡恩16日晚間試圖掀開覆蓋在靈柩上的王室旗，檢方稱他之所以這麼做，是因不...
英國男子卡恩16日晚間試圖掀開覆蓋在靈柩上的王室旗，檢方稱他之所以這麼做，是因不相信女王駕崩。（視頻截圖）

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