Sleep, Dearie…英國女王國葬「最後送別的風笛手」

過去每天早晨喚醒女王的御用風笛手保羅．伯恩斯以「Sleep, Dearie, Sleep」作為哀樂，送別女王。(美聯社)

「睡吧，親愛的，睡吧...」在輓歌笛聲下，英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬於9月19日正式畫下句點。國葬於19日當地時間上午11點於倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行，除了英國王室成員到齊，各國政治領袖也齊聚倫敦，悼念女王。1947年在西敏寺與菲利普親王成婚，1953年也在同一地點舉行加冕儀式，如今也在此舉行女王國葬，西敏寺可說是見證了女王一生的關鍵時刻，也象徵著一個時代的落幕。

除了俄羅斯、白俄羅斯 、緬甸、阿富汗等國家因烏克蘭戰爭及人權問題沒有被邀請外，其他與英國有外交關係的國家及地區都有受邀出席，伊朗、北韓、尼加拉瓜等則是由大使參加。雖然俄羅斯並未受邀，總統普亭仍透過駐英的俄羅斯大使館表答他的哀悼。

英國女王伊麗莎白二世的靈柩在皇家衛隊移往溫莎城堡。(美聯社)

女王靈柩於當地時間上午10:44自西敏廳移送西敏寺，並於上午11時正式舉行國葬，由主任牧師大衛．霍伊爾（David Hoyle）主持儀式。葬禮儀式中，英國首相特拉斯（Liz Truss）及大英國協秘書長史考蘭德（Patricia Scotland）帶領讀經，並由坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）講道。大主教韋爾比表示，

「女王觸動了非常多人的生命，她在21歲時就誓言會將一生奉獻給國家，並很不容易地信守承諾，為國服務至最後一刻。」

韋爾比說，像女王這般以愛心服事的領導者，將會被永遠記住及愛戴。韋爾比以女王在疫情期間於電視演說中引用的維拉．林恩 （Vera Lynn）歌曲歌名作為結尾──「我們會再相見」（We will meet again）。在葬禮儀式最後，當地上午11時55分，「王室禁衛騎兵團」（Household Cavalry）奏起奏起輓歌《最後崗位》（The Last Post），英國全國於默哀兩分鐘。隨後全場演唱英國國歌，女王御用吹笛手吹奏輓歌〈Sleep, dearie, sleep〉，女王的葬禮儀式正式結束。

英國女王御用風笛手保羅．伯恩斯於女王葬禮儀式上吹奏輓歌〈Sleep, dearie, sleep〉，作為最後的送別。(美聯社)

靈柩被抬出，途經海德公園威靈頓拱門時，由擲彈兵衛隊女王連（The Queen's Company, First Battalion Grenadier Guards）將靈柩放上靈車，移往生前鍾愛的溫莎城堡（Windsor Castle）。

每一個早晨，女王都是被風笛聲喚醒。無論當天夜宿何處——溫莎城堡、白金漢宮或是巴爾莫勒爾城堡——女王御用風笛手保羅．伯恩斯（Pipe Major Paul Burns）都會跟隨她，並固定於每天早晨演奏15分鐘，作為喚醒女王的「早晨鬧鐘」。

如果有一種聲音可以代表蘇格蘭，那一定是蘇格蘭風笛悠揚的樂音。風笛的起源地目前仍不可考，一些歷史學家認為風笛起源於古埃及，並在羅馬軍團入侵後被帶往蘇格蘭等地。根據英國古典音樂廣播電台《Classic FM》的資料，「蘇格蘭風笛」最早是用於軍事用途，而從詹姆斯二世開始，風笛被視作聯繫感情、團結各部族力量的精神象徵。直至現代，風笛手成為英國王室編制中的一個職位，負責為君主及王室活動吹奏風笛。

御用風笛手必須牢記超過700首歌曲，以讓女王每天在不同曲調中醒來。這個傳統其實不是專為伊麗莎白二世設計，最早是在1843年，維多利亞女王與夫婿訪問蘇格蘭高地時，因為愛上了蘇格蘭風笛的聲音，才開始設立這個職位。

來源：UK Chi

伯恩斯是179年以來第17位御用風笛手。《蘇格蘭日報》報導，他從2021年開始服務女王，每天以風笛聲伴女王起床。女王生前曾囑咐，希望自己的葬禮上能安排一位蘇格蘭風笛手演奏。過去每天喚醒女王的伯恩斯，在教堂及院長修道院中間的長廊演奏，並緩緩轉身、在風笛聲中沿著長廊離開。伯恩斯以〈Sleep, Dearie, Sleep〉作為哀樂，送別女王以及他的「最後一次崗位」（The Last Post）。

從2015年至2019年為女王服務的另一位風笛手史考特．麥瑟文（Scott Methven）在接受《BBC》訪問時，也回憶起為女王工作的時光。他表示，有一年他在8個月內失去了雙親及妻子。女王得知後非常掛念，也親自對他說，若因心情低落無法堅守崗位，隨時都可以回家休息，

「如果我早上沒有聽到風笛聲，就知道你回家照顧家人了，這沒有什麼大不了的！」

麥瑟文也說，原本女王在他心中是個至高無上的存在，但為女王服務後，他才知道女王是一位如此溫暖的君主，而這一生終能為女王服務，是他畢生的榮幸。

女王疼愛多年的小型馬艾瑪與馬伕站立在城堡草皮送別女王。(美聯社)

女王生前飼養的柯基犬穆克、珊迪被牽到溫莎城堡方形庭院的人行道上，迎接女王靈柩。(美聯社)

下午3時，女王的靈車在皇家 衛隊保護下，緩緩駛向溫莎城堡門口，群眾夾道送別女王，場面十分壯觀。靈車駛入城堡後，兩旁草皮鋪滿了悼念的花束，女王疼愛24年的小型馬Carltonlima Emma就站立在側，和馬伕靜靜送別女王。艾瑪與伊麗莎白二世擁有許多珍貴的回憶，即使年事已高無法騎馬，女王仍喜歡帶著牠散步。在送行陣容中，也有女王生前飼養的柯基犬穆克（Muick）、珊迪（Sandy），牠們被牽到溫莎城堡方形庭院的人行道上，迎接女王靈柩。

《衛報》報導，1910年愛德華七世國葬安排各國元首走在他生前的愛犬凱薩身後，而伊麗莎白二世的葬禮，則是讓這些寵物靜靜於場外「送主人最後一程」。晚間7時30分，女王正式埋葬於英國喬治六世紀念教堂，長眠於夫婿菲利普親王（Prince Philip）身旁。

而女王下葬儀式結束前的最後一幕，是由宮務大臣（Lord Chamberlain）帕克勳爵（Andrew David Parker）親手折斷一根白色的手杖，這根也會隨著靈柩一起放入皇家墓穴中。宮務大臣是王室內廷裡面的最高等級官員，負責王室中各種典禮及活動，也需負責維繫女王與上議院之間的溝通。「斷杖儀式」上次進行時是70年前喬治六世的國葬中，由克拉倫登伯爵（Earl of Clarendon）來進行斷杖程序。隨著「斷杖儀式」（the breaking of the stick）完成，代表宮務大臣帕克勳爵為君主的服務已正式結束，也象徵著伊麗莎白二世身為女王統治英國的時代，已正式畫下句點。