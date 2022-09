Sleep, Dearie…英國女王國葬「最後送別的風笛手」

過去每天早晨喚醒女王的御用風笛手保羅.伯恩斯以「Sleep, Dearie, Sleep」作為哀樂,送別女王。(美聯社)

「睡吧,親愛的,睡吧...」在輓歌笛聲下,英國女王 伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)國葬於9月19日正式畫下句點。國葬於19日當地時間上午11點於倫敦西敏寺(Westminster Abbey)舉行,除了英國王室成員到齊,各國政治領袖也齊聚倫敦,悼念女王。1947年在西敏寺與菲利普親王成婚,1953年也在同一地點舉行加冕儀式,如今也在此舉行女王國葬,西敏寺可說是見證了女王一生的關鍵時刻,也象徵著一個時代的落幕。

除了俄羅斯、白俄羅斯 、緬甸、阿富汗等國家因烏克蘭戰爭及人權問題沒有被邀請外,其他與英國有外交關係的國家及地區都有受邀出席,伊朗、北韓、尼加拉瓜等則是由大使參加。雖然俄羅斯並未受邀,總統普亭仍透過駐英的俄羅斯大使館表答他的哀悼。

英國女王伊麗莎白二世的靈柩在皇家衛隊移往溫莎城堡。(美聯社)

女王靈柩於當地時間上午10:44自西敏廳移送西敏寺,並於上午11時正式舉行國葬,由主任牧師大衛.霍伊爾(David Hoyle)主持儀式。葬禮儀式中,英國首相特拉斯(Liz Truss)及大英國協秘書長史考蘭德(Patricia Scotland)帶領讀經,並由坎特伯雷大主教韋爾比(Justin Welby)講道。大主教韋爾比表示,

「女王觸動了非常多人的生命,她在21歲時就誓言會將一生奉獻給國家,並很不容易地信守承諾,為國服務至最後一刻。」

韋爾比說,像女王這般以愛心服事的領導者,將會被永遠記住及愛戴。韋爾比以女王在疫情期間於電視演說中引用的維拉.林恩 (Vera Lynn)歌曲歌名作為結尾──「我們會再相見」(We will meet again)。在葬禮儀式最後,當地上午11時55分,「王室禁衛騎兵團」(Household Cavalry)奏起奏起輓歌《最後崗位》(The Last Post),英國全國於默哀兩分鐘。隨後全場演唱英國國歌,女王御用吹笛手吹奏輓歌〈Sleep, dearie, sleep〉,女王的葬禮儀式正式結束。

英國女王御用風笛手保羅.伯恩斯於女王葬禮儀式上吹奏輓歌〈Sleep, dearie, sleep〉,作為最後的送別。(美聯社)

靈柩被抬出,途經海德公園威靈頓拱門時,由擲彈兵衛隊女王連(The Queen's Company, First Battalion Grenadier Guards)將靈柩放上靈車,移往生前鍾愛的溫莎城堡(Windsor Castle)。

每一個早晨,女王都是被風笛聲喚醒。無論當天夜宿何處——溫莎城堡、白金漢宮或是巴爾莫勒爾城堡——女王御用風笛手保羅.伯恩斯(Pipe Major Paul Burns)都會跟隨她,並固定於每天早晨演奏15分鐘,作為喚醒女王的「早晨鬧鐘」。

如果有一種聲音可以代表蘇格蘭,那一定是蘇格蘭風笛悠揚的樂音。風笛的起源地目前仍不可考,一些歷史學家認為風笛起源於古埃及,並在羅馬軍團入侵後被帶往蘇格蘭等地。根據英國古典音樂廣播電台《Classic FM》的資料,「蘇格蘭風笛」最早是用於軍事用途,而從詹姆斯二世開始,風笛被視作聯繫感情、團結各部族力量的精神象徵。直至現代,風笛手成為英國王室編制中的一個職位,負責為君主及王室活動吹奏風笛。

御用風笛手必須牢記超過700首歌曲,以讓女王每天在不同曲調中醒來。這個傳統其實不是專為伊麗莎白二世設計,最早是在1843年,維多利亞女王與夫婿訪問蘇格蘭高地時,因為愛上了蘇格蘭風笛的聲音,才開始設立這個職位。

來源:UK Chi

伯恩斯是179年以來第17位御用風笛手。《蘇格蘭日報》報導,他從2021年開始服務女王,每天以風笛聲伴女王起床。女王生前曾囑咐,希望自己的葬禮上能安排一位蘇格蘭風笛手演奏。過去每天喚醒女王的伯恩斯,在教堂及院長修道院中間的長廊演奏,並緩緩轉身、在風笛聲中沿著長廊離開。伯恩斯以〈Sleep, Dearie, Sleep〉作為哀樂,送別女王以及他的「最後一次崗位」(The Last Post)。

從2015年至2019年為女王服務的另一位風笛手史考特.麥瑟文(Scott Methven)在接受《BBC》訪問時,也回憶起為女王工作的時光。他表示,有一年他在8個月內失去了雙親及妻子。女王得知後非常掛念,也親自對他說,若因心情低落無法堅守崗位,隨時都可以回家休息,

「如果我早上沒有聽到風笛聲,就知道你回家照顧家人了,這沒有什麼大不了的!」

麥瑟文也說,原本女王在他心中是個至高無上的存在,但為女王服務後,他才知道女王是一位如此溫暖的君主,而這一生終能為女王服務,是他畢生的榮幸。

女王疼愛多年的小型馬艾瑪與馬伕站立在城堡草皮送別女王。(美聯社)

女王生前飼養的柯基犬穆克、珊迪被牽到溫莎城堡方形庭院的人行道上,迎接女王靈柩。(美聯社)

下午3時,女王的靈車在皇家 衛隊保護下,緩緩駛向溫莎城堡門口,群眾夾道送別女王,場面十分壯觀。靈車駛入城堡後,兩旁草皮鋪滿了悼念的花束,女王疼愛24年的小型馬Carltonlima Emma就站立在側,和馬伕靜靜送別女王。艾瑪與伊麗莎白二世擁有許多珍貴的回憶,即使年事已高無法騎馬,女王仍喜歡帶著牠散步。在送行陣容中,也有女王生前飼養的柯基犬穆克(Muick)、珊迪(Sandy),牠們被牽到溫莎城堡方形庭院的人行道上,迎接女王靈柩。

《衛報》報導,1910年愛德華七世國葬安排各國元首走在他生前的愛犬凱薩身後,而伊麗莎白二世的葬禮,則是讓這些寵物靜靜於場外「送主人最後一程」。晚間7時30分,女王正式埋葬於英國喬治六世紀念教堂,長眠於夫婿菲利普親王(Prince Philip)身旁。

而女王下葬儀式結束前的最後一幕,是由宮務大臣(Lord Chamberlain)帕克勳爵(Andrew David Parker)親手折斷一根白色的手杖,這根也會隨著靈柩一起放入皇家墓穴中。宮務大臣是王室內廷裡面的最高等級官員,負責王室中各種典禮及活動,也需負責維繫女王與上議院之間的溝通。「斷杖儀式」上次進行時是70年前喬治六世的國葬中,由克拉倫登伯爵(Earl of Clarendon)來進行斷杖程序。隨著「斷杖儀式」(the breaking of the stick)完成,代表宮務大臣帕克勳爵為君主的服務已正式結束,也象徵著伊麗莎白二世身為女王統治英國的時代,已正式畫下句點。