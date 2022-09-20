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女王國葬前唱波希米亞狂想曲被拍到 杜魯多遭批不尊重

編譯周辰陽／即時報導
加拿大總理杜魯多，攝於19日。（美聯社）
加拿大總理杜魯多，攝於19日。（美聯社）

加拿大總理杜魯多率團赴英參加已故女王伊麗莎白二世國葬典禮，卻被拍到兩天前在下榻飯店跟著鋼琴旋律唱起「皇后」（Queen）搖滾樂團的「波希米亞狂想曲」，旋即引發正反兩面的評價，杜魯多辦公室則發布聲明為他辯護。

伊麗莎白二世女王身兼加拿大國家元首，杜魯多亦指定19日為國定哀悼日。這隻在社群媒體廣為流傳的影片攝於代表團入住的倫敦科林西亞（Corinthia）飯店，時間則是17日晚上，可見到身穿T恤的杜魯多雙手撐在鋼琴上，跟在場眾人隨魁北克知名音樂家、加拿大勳章得主查爾斯（Gregory Charles）彈鋼琴奏出的旋律，唱著「波希米亞狂想曲」。

BBC報導，雖然總理發言證實影片為真，但不清楚拍攝者的身分。查爾斯則告訴《環遊郵報》，在場的人們跟他唱了2個鐘頭，也指這個場合「很有趣」，讓他想起把肅穆時刻跟歡慶生活時刻交融的加勒比海式葬禮。

這隻影像引來加拿大一些評論員與民眾的批評，指責杜魯多的舉動顯示他缺乏尊重，如《環遊郵報》專欄作家柯因（Andrew Coyne）推文批評，「他是總理、在公共場所、在女王葬禮的前夕，而這是他怎麼表現的？」其他人則為他辯護，或認為問題被誇大了，如安大略省滑鐵盧大學政治學副教授麥克法蘭（Emmett Macfarlane）推文說，「他在…唱歌，在杜魯多說了與做的所有尷尬事情中，這排不上名」。

總理辦公室的發言人發布聲明表示，杜魯多跟加拿大代表團成員7日晚餐後加入一個小型聚會，他們齊聚一堂，向女王陛下的人生與服務致敬，「查爾斯在飯店大廳彈奏鋼琴，促成了總理在內的一些代表團成員加入」，也指杜魯多過去10天來參與了各式各樣的活動，以表達他對女王的敬意。

杜魯多 加拿大 社群媒體

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