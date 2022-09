女王國葬前唱波希米亞狂想曲被拍到 杜魯多遭批不尊重

加拿大 總理杜魯多 率團赴英參加已故女王伊麗莎白二世國葬典禮,卻被拍到兩天前在下榻飯店跟著鋼琴旋律唱起「皇后」(Queen)搖滾樂團的「波希米亞狂想曲」,旋即引發正反兩面的評價,杜魯多辦公室則發布聲明為他辯護。

伊麗莎白二世女王身兼加拿大國家元首,杜魯多亦指定19日為國定哀悼日。這隻在社群媒體 廣為流傳的影片攝於代表團入住的倫敦科林西亞(Corinthia)飯店,時間則是17日晚上,可見到身穿T恤的杜魯多雙手撐在鋼琴上,跟在場眾人隨魁北克知名音樂家、加拿大勳章得主查爾斯(Gregory Charles)彈鋼琴奏出的旋律,唱著「波希米亞狂想曲」。

BBC報導,雖然總理發言證實影片為真,但不清楚拍攝者的身分。查爾斯則告訴《環遊郵報》,在場的人們跟他唱了2個鐘頭,也指這個場合「很有趣」,讓他想起把肅穆時刻跟歡慶生活時刻交融的加勒比海式葬禮。

這隻影像引來加拿大一些評論員與民眾的批評,指責杜魯多的舉動顯示他缺乏尊重,如《環遊郵報》專欄作家柯因(Andrew Coyne)推文批評,「他是總理、在公共場所、在女王葬禮的前夕,而這是他怎麼表現的?」其他人則為他辯護,或認為問題被誇大了,如安大略省滑鐵盧大學政治學副教授麥克法蘭(Emmett Macfarlane)推文說,「他在…唱歌,在杜魯多說了與做的所有尷尬事情中,這排不上名」。

總理辦公室的發言人發布聲明表示,杜魯多跟加拿大代表團成員7日晚餐後加入一個小型聚會,他們齊聚一堂,向女王陛下的人生與服務致敬,「查爾斯在飯店大廳彈奏鋼琴,促成了總理在內的一些代表團成員加入」,也指杜魯多過去10天來參與了各式各樣的活動,以表達他對女王的敬意。

