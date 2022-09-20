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王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

英女王葬禮 哈利夫婦與夏綠蒂公主溫馨「微笑」互動

編譯張君堯／即時報導
英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式受到全球矚目，同時皇室成員的一舉一動也吸引外界目光，其中鏡頭更捕捉到哈利王子與姪女夏綠蒂公主的互動。（路透）
英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式受到全球矚目，同時皇室成員的一舉一動也吸引外界目光，其中鏡頭更捕捉到哈利王子與姪女夏綠蒂公主的互動。（路透）

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬儀式受到全球矚目，同時王室成員的一舉一動也吸引外界目光，其中鏡頭更捕捉到哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）與姪女夏綠蒂公主（Princess Charlotte）的互動。

每日郵報報導，在西敏寺舉行完儀式後，女王的靈柩被帶回溫莎城堡，準備與她的丈夫、父親、母親和妹妹在聖喬治教堂的地下室裡永遠團聚。在女王靈柩準備被放入皇家墓穴（Royal Vault）前、溫莎教長康納（David Conner）發表說話時，現年7歲的夏綠蒂公主坐在她母親凱特王妃和叔叔哈利王子中間。

這時夏綠蒂伸出手調整她的帽子，整理好頭飾後她看向一旁的叔叔，哈利王子短暫地抬起頭並對上夏綠蒂公主的視線，接著哈利露出一抹溫暖的微笑。

除了哈利王子，其妻子梅根也在王室成員聚集在威靈頓拱門（Wellington Arch）外時出現一樣的互動，影片顯示當時夏綠蒂公主站在母親和祖母卡蜜拉王后身旁，當她轉身看看發生什麼事時，原先在儀式中顯得莊重、甚至掉淚的梅根也低頭對夏綠蒂公主微笑。

梅根在王室成員聚集在威靈頓拱門外時向姪女夏綠蒂公主微笑。（路透）
梅根在王室成員聚集在威靈頓拱門外時向姪女夏綠蒂公主微笑。（路透）

哈利 梅根 英國女王

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