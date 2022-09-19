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王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

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王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

編譯洪毅／綜合19日電

英國女王伊麗莎白二世19日的國葬儀式上，威廉王儲之女、7歲的夏綠蒂公主似乎比他的哥哥更具王者風範，在儀式上顯然有在悄悄指導哥哥喬治王子應有的舉止，喬治王子似乎也對妹妹馬首是瞻。

此外，已退還榮譽軍階的哈利王子及安德魯王子，在國葬儀式上並未穿著軍裝，而是晨禮服，因為惟有仍在執行王室義務且擁有榮譽軍階者才會穿著軍裝；而之前守靈時一度穿上軍裝的兩人，是在國王查理三世的要求下，作為守衛家中尊長的象徵。

現年九歲的喬治王子、與夏綠蒂公主現在是英國王室第二、第三順位繼承人；在當天的國葬儀式上，媒體捕捉到夏綠蒂公主悄悄地與喬治王子交頭接耳，從脣形中看得出來是在說「你等下得鞠躬」。

來源：People

當女王的靈柩通過的時候，畫面顯示喬治王子還稍微遲疑了一下，看了一眼夏綠蒂公主的動作後，才跟進向他的曾祖母鞠躬致意。

威廉王儲與凱特王妃的三個子女在今年6月的白金禧閱兵儀式上首次共同亮相，當時夏綠蒂公主也曾制止不斷對民眾揮手的弟弟路易王子(Prince Louis)，也是當今的王位第四順位繼承人，不過年僅4歲的他並沒有對姊姊言聽計從。

路易王子因其年幼而未出席國葬儀式，喬治王子一身西裝筆挺，夏綠蒂公主則首次戴上女性王室成員出席正式場合時的帽子；而除了年紀尚輕的兩人之外，曾經實際參與過戰事的哈利王子及安德魯王子並未穿著軍裝，而是晨禮服。

這是因為惟有仍在執行王室義務且擁有榮譽軍階者才會穿著軍裝，第五繼承順位的哈利王子於2020年與妻子梅根出走王室，第八繼承順位的安德魯王子則是曾遭指控涉入艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的性醜聞而交還榮譽軍階；此事已經和解。

哈利王子從軍時曾經被派駐至阿富汗，安德魯王子則曾參與福克蘭戰爭；兩人曾經在守靈儀式上穿著軍裝過，這是查理三世的要求，作為在靈柩前守衛自己的祖母或母親的象徵。

威廉王子的一雙兒女參加女王喪禮，右為喬治王子、左為夏綠蒂公主。(路透)
威廉王子的一雙兒女參加女王喪禮，右為喬治王子、左為夏綠蒂公主。(路透)
哈利王子穿著禮服，而非軍裝出席女王喪禮。(美聯社)
哈利王子穿著禮服，而非軍裝出席女王喪禮。(美聯社)

哈利 英國女王 查理三世

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