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送別女王 英人睡袋、露營椅卡位 巴黎地鐵改站名表哀思

編譯中心／綜合19日電
許多英國民眾自備睡袋、露營椅，漏夜卡位湧入倫敦，送女王最後一程。（美聯社）
許多英國民眾自備睡袋、露營椅，漏夜卡位湧入倫敦，送女王最後一程。（美聯社）

英國女王國葬，從昨天晚上到今天一大早，大批民眾湧入倫敦市中心卡位，等候在西敏寺舉行的女王國葬儀式，送女王最後一程。許多人前一晚就帶著睡袋睡在白廳（Whitehall）政府辦公區金屬拒馬後方，國葬隊伍將行經之處。

41歲的裴基（Jamie Page）是曾參與伊拉克戰爭的退役軍人，他清晨5時從南倫敦的荷善搭車過來。他說：「我16歲就宣誓效忠女王。」黎明微光中他的軍功勳章閃閃發光。

來自倫敦東方艾塞克斯的戴維斯一家四口，清晨6時30分就來到海德公園角，望過去是威靈頓拱門，女王的靈柩在這裡停留。他們有備而來，不但帶來露營椅，還準備了很多食物，他們說：「看電視意義完全不同，無法感覺你是整個儀式的一部分。」

法國巴黎地鐵「喬治五世」車站，19日暫時更名為「伊麗莎白二世」。（美聯社）
法國巴黎地鐵「喬治五世」車站，19日暫時更名為「伊麗莎白二世」。（美聯社）

此外，法國巴黎市中心香榭麗舍大道上的喬治五世（George V）地鐵站，今天暫時改名為伊麗莎白二世女王（Elizabeth II）站，以此表達對已故英國女王的哀思。

巴黎大眾運輸公司（RATP）發言人告訴法新社：「我們希望在這一天共同表達哀思，因此把『伊麗莎白二世 1926-2022』的標誌放到1號線的喬治五世站內」。這個地鐵站明天就會改回原本名稱。

梅根送女王 妝哭花了… 英國女王伊麗莎白二世19日舉行國葬，靈柩於威靈頓拱門的...
梅根送女王 妝哭花了… 英國女王伊麗莎白二世19日舉行國葬，靈柩於威靈頓拱門的儀式結束後，被抬上靈車送往溫莎堡。哈利王子的妻子梅根淚流滿面為女王送行，媒體拍到她甚至哭到妝都花了。（取材自推特）

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