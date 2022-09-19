英女王長眠溫莎堡教堂 與父母、丈夫同葬

英女王伊麗莎白二世將長眠在溫莎城堡內喬治六世紀念教堂的皇家墓穴，圖為女王靈柩停在教堂內。(美聯社)

英國女王 伊麗莎白二世19日舉行國喪，全球數百萬人同步觀禮，禮成後靈車帶女王返回她最愛的溫莎城堡，葬於喬治六世紀念禮拜堂(King George VI Memorial Chapel)，長伴其雙親，並與亡夫菲立普親王(Prince Philip)長眠與此。

溫莎城堡最初於1066年由「征服者威廉 」威廉一世所建，過去數百年來經歷多次重建與改造，如今其為全球最大、歷史最悠久的城堡；溫莎城堡坐落於倫敦外圍，其為是女王周末和晚年長居之處。

溫莎城堡1992年失火造成諸多毀損，女王更以拉丁語稱這是她的「可怕的一年」，同年王室也爆發不少醜聞。

溫莎城堡是數十位英格蘭和英國國王和女王長眠之處，多數君主下葬於聖喬治教堂(St. George's Chapel)的皇家 墓穴(Royal Vault)，包括1547年逝世的亨利八世(Henry VIII)，以及1649年以國王身分遭處死的查理一世(Charles I)。

女王下葬前，英國國王查理三世將女王王旗放置於靈柩，王室中職別最高的宮務大臣(Lord Chamberlain)折斷白色法杖(Wand of Office)並置於靈柩上方；根據白金漢宮說法，折斷白杖的儀式意旨移除女王的三項王權之物，另兩物為王冠與寶球，象徵女王統治時期結束。

女王靈柩先安放在皇家墓穴，溫莎教長(Dean of Windsor)誦讀詩篇，接著嘉德紋章官(Garter King of Arms)宣告女王的頭銜，到此完成女王的公開喪禮儀式。

不過皇家墓穴並非女王最後安息之地，19日傍晚另有一場不對外公開的王室喪禮，女王靈柩移往以其父名字為名的喬治六世紀念禮拜堂，加入其父喬治六世、母親伊莉莎白王太后(Queen Mother)和親妹瑪格麗特公主(Princess Margaret)；去年逝世女王丈夫、菲立普親王的靈柩也將從皇家墓穴移往此處與女王合葬。