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英女王伊麗莎白二世 幾個有趣數字看她的統治

編譯簡國帆／即時報導
英國女王伊麗莎白二世國葬典禮將在19日舉行。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世國葬典禮將在19日舉行。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世國葬典禮將在19日舉行，世界各國領袖及多國王室成員都將送別這位當代的偉大人物。

四天以來的弔唁時間，於倫敦時間19日上午06時30分（美東時間19日上午1時30分）結束，這段期間有多達數十萬人排隊進入倫敦歷史悠久的西敏廳，瞻仰這位英國在位時間最長的君主的靈柩。覆蓋著皇家旗幟、上面有帝國皇冠圖案的橡木靈柩，將由海軍人員拖送至西敏寺舉行葬禮。

國葬儀式將在倫敦時間19日上午11時（美東時間19日上午6時）舉行，在與會的約2000名人士中，包括約500名世界領導人，包括美國總統拜登、日本德仁天皇、中國國家副主席王岐山，以及南非總統拉瑪佛莎。當天晚間，在一場皇室的私人家庭儀式中，伊麗莎白二世和去年過世的夫婿菲利普親王，將一起被安葬在喬治六世國王紀念教堂。

以下為伊麗莎白二世治下的有趣數字：

●在位70年七個月又兩天，為聯合王國以來在位最長的君主，在這段期間，她同意超過4000項國會法案。

●任內曾出訪超過100個國家。2016年時，白金漢宮說伊麗莎白二世的出訪行程至少為166萬1668公里，曾造訪117個國家，最常去加拿大。

●經歷15位首相，從邱吉爾到特拉斯。她在任內曾經歷14位美國總統、以及七位教宗。

●有四個子女、八個孫子，以及12位曾孫。

●曾送出超過30萬張賀卡給慶祝百歲生日的民眾，也曾傳遞超過90萬則訊息，恭賀結縭60周年的夫妻。

●喜歡狗，曾養過超過30隻柯基犬、和柯基犬與臘腸犬所生的混種「臘基犬」（dorgis）。

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