英女王國葬前夕 查理三世接待領袖、感謝全民慰問

英國國王查理三世18日歡迎世界領袖到白金漢宮，並在女王伊麗莎白二世國葬前夕表示，感謝國人和世界各地的民眾傳來慰問訊息，讓他「無比感動」。圖為民眾放置在倫敦綠園（Green Park）悼念女王的鮮花與卡片。（Getty Images）

英國國王查理三世 今天歡迎世界領袖到白金漢宮，並在女王伊麗莎白二世國葬前夕表示，感謝國人和世界各地的民眾傳來慰問訊息，讓他「無比感動」。

綜合路透和法新社報導，在位70年的英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世，享耆壽96歲，國葬將於19日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行，結束為期10天的莊嚴儀式和哀悼期。

查理三世（King Charles III）在聲明中說：「過去10天，我和妻子從國內和世界各地收到許多慰問和支持的訊息，我們深為感動。」

「在倫敦、愛丁堡（Edinburgh）、希爾斯伯勒（Hillsborough）和卡地夫（Cardiff），每個人不辭辛勞而來，向我親愛的母親、已故女王的終生奉獻表達敬意，令我們無比感動。」

「我們都準備好做最後的告別，我只想藉此機會感謝所有那些數不盡的人，在這個悲傷時刻給予我家人和我自己支持和安慰。」

女王停靈倫敦國會大廈西敏廳，美國總統拜登 和日皇德仁等領袖政要到現場樓座悼念，拜登更在胸前畫十字手勢。

其他致上最後敬意的人包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、挪威國王哈拉德五世（King Harald V）、丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）、賴索托國王勒濟三世（King Letsie III）和盧森堡亨利大公（Grand Duke Henri）。

拜登說，女王「為人和氣、高尚，奉獻一切」。他在簽署弔唁冊後說：「英國全體人民：我們的心與你們同在，你們有幸有她在位70年；我們都感到榮幸。世界因為她變得更好。」

拜登之後出席由查理三世作東的接待會，現場約有500名政要貴賓，包括日皇德仁、西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）。

西敏廳公眾瞻仰活動將於當地時間19日清晨結束，屆時女王將移靈至附近的西敏寺舉行國葬，儀式結束後，19日晚間將移靈至溫莎（Windsor），與去年辭世的丈夫菲立普親王（Prince Philip）相伴長眠。