女王遺囑封箱90年後揭曉 卡蜜拉首談婆婆：辛苦了

英國新王后卡蜜拉今天向英國女王 伊麗莎白二世表示敬意，因為在男性主導的世界中，女王要走出自己的路，一定「很辛苦」。這是卡蜜拉在女王去世後首次公開發表評論。

中央社引述法新社報導，卡蜜拉說：「對她來說，只有自己一個女性一定很辛苦。以前沒有女性總理或總統，她是唯一一位，所以我認為她走出了自己的路。」

卡蜜拉想起已故的婆婆說：「她有一雙美麗的藍眼睛，當她微笑時，那雙眼睛會照亮她整張臉。」「我會永遠記住她的笑容。那個笑容令人難忘。」卡蜜拉對BBC發表的這段預錄評論，在倫敦時間18日晚間8時、全國默哀1分鐘前播出。

此外，女王的確切財富一直對外保密，她的遺囑將封存在倫敦祕密地點的一個保險 箱內，至少90年後才能曝光。

儘管英國法律要求公民公開遺囑內容，但王室一直都可豁免。英國君主免公布遺囑的做法可追溯到1911年，當時的瑪麗女王說服法官隱瞞她的弟弟、弗朗西斯王子的遺囑，將其保存在倫敦秘密地點的保險箱中。目前保險箱內有超過30封王室成員遺囑，包括伊麗莎白二世、菲利浦親王、伊麗莎白皇太后、瑪格麗特公主等。