Burberry、家樂氏等600品牌 恐失英王室認證

英國女王 伊麗莎白二世逝世後，她生前最喜愛的600個品牌可能失去王室認證（Royal Warrant），現在必須等待新王查理三世 （King Charles III）認可。

中央社引述法新社報導，福南梅森（Fortnum & Mason）的茶葉、Burberry的招牌格紋風衣、吉百利（Cadbury）的巧克力，甚至掃把和狗食的製造商，皆面臨失去王室認證的可能。

假使品牌沒有得到新王的核准用章，須在兩年內移除這個象徵受英國王室青睞的榮耀標誌。王室認證就是高品質的象徵。根據王室認證持有人協會（Royal Warrant Holders Association），收到王室認證的品牌「有權力在它們的商品、包裝、信封、廣告、工廠和車輛上，適當展示皇家 紋章」。

對於某些廠商而言，王室認證是一大賣點，儘管難以計算能具體提高多少銷售額。

Fortnum & Mason拿到兩項王室認證，一項是伊麗莎白二世認證的雜貨與食品供應商，威爾斯親王則認證其為茶葉商與雜貨商。Fortnum & Mason和英國王室有悠久淵源，在1902年替英國國王愛德華七世調配了Royal Blend茶款。

從1968年就替女王製造手提包的Launer也面臨失去王室認證的可能性。

有些消費品牌同樣擁有王室認證，例如以番茄醬和英國人熱愛的焗豆罐頭聞名的亨氏（Heinz）。還有生產早餐穀物的家樂氏（Kellogg's）。這家美國公司在英國的發言人惠勒（Paul Wheeler）表示，「能夠和英國有這麼強的連結非常棒」。

獲得王室認證不需要任何費用，供應商會繼續以商業方式提供服務，王室成員也可以自由使用其他供應商的產品。

王室認證每5年就會重新審核一次，更新認證的標準相當嚴格。惠勒表示，「你不僅要提供好的服務，還要展現你是一家良心企業」，尤其在人權方面。