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瞻仰女王靈柩得排24小時 數百人暈倒 查理偕威廉到場致意

編譯中心／綜合17日電
瞻仰女王靈柩的人龍17日一度延伸至倫敦塔橋。（美聯社）
瞻仰女王靈柩的人龍17日一度延伸至倫敦塔橋。（美聯社）

英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍，瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，當局昨早一度暫停隊伍，到下午才恢復排隊。當局今天也警告等待時間會超過24小時，請民眾評估體力；事實上，開放瞻仰前兩天已有435人在隊伍中暈倒。此外，國王查理三世與王儲威廉今天驚喜造訪，與排隊民眾談話。

查理三世與威廉今天現身蘭貝斯橋，與排隊民眾握手閒聊。BBC報導，民眾見到突然出現的國王相當興奮，爭相與他拍照和握手。

英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，國王查理三世（圖）...
英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，國王查理三世（圖）17日驚喜造訪，與排隊民眾談話。（美聯社）

查理三世沿著排隊隊伍前進，並對一名民眾說，「希望你昨晚沒有凍著」。群眾呼喊著「加油」、「天佑國王」。威廉也不斷與群眾握手，一名女子正在講電話，趕緊向對方說，「不好意思，我現在不方便講話，我剛看到了威廉王子」。

英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，威廉王子（圖）17...
英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，威廉王子（圖）17日驚喜造訪，與排隊民眾談話。（美聯社）

不過，致敬女王的隊伍中也出現令人不悅的插曲，16日晚間有一名男子進入國會大廈西敏廳向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，所幸被員警當場制伏帶走，以違反公共秩序罪被捕。BBC現場24小時直播的畫面一度中斷，改成播放議會的外景。

一名男子在排隊向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，該男子...
一名男子在排隊向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，該男子後來被員警當場制伏帶走。（取材自推特）

現場數十個民眾目睹該畫面，一名女士嚇得尖叫；另名目擊者表示，男子衝向女王棺木時推開她7歲的姪女，「可憐的七歲小孩，這是她對女王的恆久記憶」。

此外，有兩名女子14日晚間排隊等待瞻仰女王靈柩，遭19歲男子阿德辛（Adio Adeshine）性騷，犯案後甚至跳進泰晤士河試圖躲避警方追捕，最後仍被捕。據悉，阿德辛在被報警前又對另一名女子下手。

阿德辛16日在倫敦西敏區治安法庭出庭，被控犯下兩項性騷和違反預防性侵害法令罪名，最後還押候審，將於10月14日在南華克皇家法庭出庭。

截至16日，排隊人潮中已有34人因各項罪行被逮捕。

英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，國王查理三世（圖）...
英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，國王查理三世（圖）17日驚喜造訪，與排隊民眾談話。（美聯社）
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英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，威廉王子（圖）17日驚喜造訪，與排隊民眾談話。（美聯社）
一名男子在排隊向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，該男子...
一名男子在排隊向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，該男子後來被員警當場制伏帶走。（取材自推特）

威廉 查理三世 性騷

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