瞻仰女王靈柩得排24小時 數百人暈倒 查理偕威廉到場致意
英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍，瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，當局昨早一度暫停隊伍，到下午才恢復排隊。當局今天也警告等待時間會超過24小時，請民眾評估體力；事實上，開放瞻仰前兩天已有435人在隊伍中暈倒。此外，國王查理三世與王儲威廉今天驚喜造訪，與排隊民眾談話。
查理三世與威廉今天現身蘭貝斯橋，與排隊民眾握手閒聊。BBC報導，民眾見到突然出現的國王相當興奮，爭相與他拍照和握手。
查理三世沿著排隊隊伍前進，並對一名民眾說，「希望你昨晚沒有凍著」。群眾呼喊著「加油」、「天佑國王」。威廉也不斷與群眾握手，一名女子正在講電話，趕緊向對方說，「不好意思，我現在不方便講話，我剛看到了威廉王子」。
不過，致敬女王的隊伍中也出現令人不悅的插曲，16日晚間有一名男子進入國會大廈西敏廳向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，所幸被員警當場制伏帶走，以違反公共秩序罪被捕。BBC現場24小時直播的畫面一度中斷，改成播放議會的外景。
現場數十個民眾目睹該畫面，一名女士嚇得尖叫；另名目擊者表示，男子衝向女王棺木時推開她7歲的姪女，「可憐的七歲小孩，這是她對女王的恆久記憶」。
此外，有兩名女子14日晚間排隊等待瞻仰女王靈柩，遭19歲男子阿德辛（Adio Adeshine）性騷，犯案後甚至跳進泰晤士河試圖躲避警方追捕，最後仍被捕。據悉，阿德辛在被報警前又對另一名女子下手。
阿德辛16日在倫敦西敏區治安法庭出庭，被控犯下兩項性騷和違反預防性侵害法令罪名，最後還押候審，將於10月14日在南華克皇家法庭出庭。
截至16日，排隊人潮中已有34人因各項罪行被逮捕。
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