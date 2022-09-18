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女王駕崩後首談婆婆 卡蜜拉：她一直以來辛苦了

中央社／倫敦18日即時報導
卡蜜拉王后對女王的預錄評論17日曝光。圖為卡蜜拉16日在威爾斯公開露面。（Getty Images）
卡蜜拉王后對女王的預錄評論17日曝光。圖為卡蜜拉16日在威爾斯公開露面。（Getty Images）

英國新王后卡蜜拉今天向英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）表示敬意，因為在男性主導的世界中，女王一介女子要走出自己的路，一定「很辛苦」。

法新社報導，這是卡蜜拉（Camilla）在女王去世後首次公開發表評論。

卡蜜拉說：「她永遠是我們生活的一部分，我現在75歲了，除了女王，我還想不到有其他人這樣。」

「對她來說，只有自己一個女性一定很辛苦。以前沒有女性總理或總統，她是唯一的一位，所以我認為她走出了自己的路。」

卡蜜拉想起她已故的婆婆說：「她有一雙美麗的藍眼睛，當她微笑時，那雙眼睛會照亮她整張臉。」

「我會永遠記住她的笑容。那個笑容令人難忘。」

卡蜜拉對英國廣播公司（BBC）發表的這段預錄評論，預定在今天稍晚全國默哀前播出。

英國今晚8時（美東時間18日下午3時）全國將默哀1分鐘。

女王今年2月在登基70周年前夕表示，她「真誠希望」卡蜜拉被稱為王后，這讓查理一旦成為國王後大家該如何稱呼卡蜜拉的爭論落幕。

卡蜜拉2005年終於和查理結婚，多年來逐漸化解民眾反對，稱職地扮演了她的王室角色。

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