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黛妃葬禮陰影？幕僚促小喬治出席女王國葬 威廉還在想

編譯田思怡／即時報導
英國每日郵報報導，英國王室高級幕僚敦促英國王儲威廉和凱特王妃讓長子喬治王子（右）參加女王的國葬。圖為喬治6月5日與女王一起在白金漢宮的陽台上向民眾致意。（Getty Images）
英國每日郵報報導，英國王室高級幕僚敦促英國王儲威廉和凱特王妃讓長子喬治王子（右）參加女王的國葬。圖為喬治6月5日與女王一起在白金漢宮的陽台上向民眾致意。（Getty Images）

英國每日郵報報導，英國王室高級幕僚敦促英國王儲威爾斯親王威廉和凱特王妃（Prince and Princess of Wales）讓長子喬治王子（Prince George）參加女王的國葬，以便向世人傳遞英國王室後繼有人的強大象徵訊息，並向英國國人保證王室的繼承順位。

9歲的喬治王子是英國國王第二順位繼承人，僅次於威廉。因此，王室幕僚認為，讓世人看到喬治出席葬禮是件好事，喬治是英國王室的未來。

喬治王子與曾祖母女王的關係親密，他暱稱她「甘甘」（Gan-Gan）。女王8日駕崩後，喬治和他的妹妹夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和弟弟路易王子（Prince Louis）均未在公開場合露面。

一名王室消息人士說，「王室幕僚熱切希望喬治出席葬禮，向英國國人保證繼承順位」。另一名消息人士說，「目前仍在討論，尚未做成決定」。

威廉也許有理由反對讓喬治出席葬禮。威廉上周表示，他14日送女王靈柩離開白金漢宮，讓他憶起25年前參加母親黛安娜王妃（Princess Diana）葬禮的往事，當時他15歲，弟弟哈利12歲。

1997年9月6日，當時15歲的威廉王子在前往西敏寺參加葬禮的途中，低著頭走在他...
1997年9月6日，當時15歲的威廉王子在前往西敏寺參加葬禮的途中，低著頭走在他母親戴安娜王妃的棺材後面。（Getty Images）

當年威廉和哈利跟隨在黛安娜王妃的靈柩後面，給世人留下深刻的印象。

威廉過去曾表示，那是他這輩子「最艱難的事」。哈利也曾表示，「我不認為在任何情況下，應該要求孩子做這樣的事」。

英國 威廉 哈利

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