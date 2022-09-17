不要王冠好不好？「NotMyKing」的英國王室存廢論

除了特權與象徵之外，英國王室之於英國、之於人民、之於世界是什麼樣的存在？(美聯社)

「誰選他當國王的？他不是我的國王！」

英國女王 伊麗莎白二世8日辭世，長子查理三世 於9月10日於登基會議上簽署誓言，自動繼位成為國王。隨著英國王室改朝換代，流通超過60年、印有伊麗莎白二世頭像的紙鈔及硬幣也即將回收，改發行查理三世新鈔。這對大英國協來說是一個時代的終結，未來查理三世會如自己的母親一樣，成為如此受歡迎的國家元首嗎？看著新鈔上的頭像，英國人服不服？

不管查理三世是否有意願戴上這頂王冠，73歲的他著實肩負沈重的壓力——他在國內外聲望皆不如母親伊麗莎白二世，他與已故王妃黛安娜失敗的婚姻被貼上「不忠誠」的標籤，加上不只英國國內有反對王室的聲浪，大英國協（Commonwealth of Nations）中也有成員國曾表達過「脱英」的意願。隨著他的繼位，網路更掀起「#NotMyKing」、「#AbolishTheMonarchy」的討論聲浪。

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，長子查理三世繼位成為國王，英國再掀起廢王討論，甚至也延伸到英國前殖民國家，當地人也再一次要求英國正視英國女王治下，英國殖民所造成的種種影響。(美聯社)

「特拉斯贏了8萬1326票，但查理沒有半票。」 「我們有一位只有0.17%人口選出的首相，還有一位0%人口選出的國王。」 「英國象徵著各種進步價值，除了民主之外。」

廢除王室的聲浪早在英國社會已有討論，並非僅針對查理三世而來。廢王派一般認為王室的存在象徵階級，以及其世襲制度與民主制度相互抵觸，因此隨著英國女王駕崩，相關的討論再度湧上英國社會檯面，甚至也延伸到英國前殖民國家，當地人也再一次要求英國正視英國女王治下，英國殖民所造成的種種影響。

9月13日，英國女王的靈柩送往白金漢宮。(Getty Images)

只不過在大多數人仍沉浸於英國女王逝世的悲痛氛圍之際，哀悼之外的其他聲音更顯得刺耳與敏感，甚至不被允許討論。

矛盾與不安：英國還需要君主嗎？

英國女王逝世之後，陸續有英國民眾因表達反王室而被捕。9月12日，愛丁堡的聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral）外，一名22歲的女子在查理三世登基會議進行時，高舉「去他X的帝國主義、廢除君主制」告示牌，而被當場逮捕。

同一天，英國左派作家在西蒙・希爾（Symon Hill）經過牛津卡爾法克斯塔（Carfax Tower），對著支持群眾高喊「誰選出他了？」（Who elected him?）。希爾隨後被拖到警車旁、被銬上手銬逮捕。泰晤士河谷警察局表示，希爾的「脫序行為」違反了《公共秩序法》第五條「騷擾、驚動或使他人痛苦」，因而被捕。希爾在推特上發文表示，自己確實不相信君主制，但這不代表自己在嘲笑伊麗莎白二世的過世：

「我欣賞人們對君主立憲的不同看法，但國家在未經我們同意之下強加元首給我們，確實是對 2022 年民主價值的侮辱。」

這在以「自由」和「民主」著稱的英國社會引發爭議，一個自由的社會，是否在此時此刻容得下廢王派的質疑聲音？當地社運人士和律師保羅·鮑爾斯（Paul Powlesland）就以高舉「白紙」的方式抗議警方，最後得到警方證實：如果他在白紙上寫下#NotMyKing，警方就會以違反《公共秩序法》逮捕他。

廢除王室的聲浪早在英國社會已有討論，並非僅針對查理三世而來。廢王派一般認為王室的存在象徵階級，以及其世襲制度與民主制度相互抵觸。(Getty Images)

英國上議院議員丹尼爾·漢南 （Daniel Hannan）為此聲援，認為相關現象一點也「不英國」。丹尼爾認為警方不能逮捕高呼共和主義（repulican）口號的民眾——就算他們故意挑釁或以粗暴的方式抗議——他擔憂這會讓警方變得更加專制，而且更糟糕的是，還有民眾為警方的逮捕行動歡呼。

女王的死，留下的是一個充滿變數的英國。不僅是人們對於王室的存廢討論，還包括英國女王之於英國不同世代的印象與意義是什麼，《華盛頓郵報》為此也將之形容成世代之間代溝（generation disconnection），老一代認為英國女王是榮耀與穩定的存在，年輕一代則認為社會議題，如果英國脫歐 ，值得更多關注。

對於老一代而言，英國女王見證了無數重大歷史變遷，她從年輕到衰老的過程，正像是英國從日不落帝國，走向如今經歷脫歐和烏俄戰爭間，經濟衰退與充斥各種難題的英國。當然，英國女王登基的1953年，經歷戰後復甦的英國也有那個時代的難題與糾紛，不過人們在戰後對於英國的未來充滿希望，因此英國女王就像是英國昔日榮耀時代的象徵與存在。

然而，年輕一代或許對此沒有多大感受。他們認為英國女王是時代的遺物，當務之急是烏俄戰爭在2月開打後，棘手且讓他們切身感受的能源問題：隨著俄羅斯切斷天然氣供應，數百萬英國人的家用能源費用可能每年增加至80%，這個冬天要怎麼過？在貧窮家庭可能要被迫在糧食和暖氣供應之間做選擇的情況下，英國首相要怎麼應對？

廢除王室的聲浪早在英國社會已有討論，並非僅針對查理三世而來。廢王派一般認為王室的存在象徵階級，以及其世襲制度與民主制度相互抵觸。(Getty Images)

而這也是為何部分英國年輕人不滿外界僅僅聚焦在英國女王的葬禮上，因為就務實的能源議題上，外界應該要更關注可以提出具體應對政策與資金的新首相，而不是只能出面安撫群眾的王室。

前殖民國家也要哀悼女王嗎？

英國之外，曾經的英殖民地，例如印度、南非、肯亞、奈及利亞等，也對英國女王的離去有著複雜的感受。在英殖民時期之下，這一些國家遭遇不同程度的破壞——天然資源被掠奪、反抗者遭殺害、奴隸制度等——儘管他們清楚知道英國女王更實質作為英國政府的「象徵意義」，也為其逝世哀悼，但難道英國女王就不必為她服務的體系負上任何責任嗎？

畢竟，英殖民留下的歷史傷痕，至今仍是這一些國家仍未能和解的難題。

以1952年發生在肯亞的茅茅起義為例（也是英國女王剛登基之時），英軍殘忍殺害肯亞人、並且將約10萬平民強制送入拘留營，被英國視為叛亂分子、領軍起義的基馬蒂（Dedan Kimathi）隨後被捕，並且執行絞刑。當時，基馬蒂的家人不斷懇求英國政府，也不斷寫信給英國女王，希望至少可以知道基馬蒂的埋葬地點，讓家人可以舉行葬禮，但都沒有回應。如今，基馬蒂51歲的女兒回想起來，告訴《華盛頓郵報》：「英國女王是一個女兒，一個母親，一個妻子，她原本可以對婦女和妻子展現憐憫。」

時至2013年，英國政府也才公開向肯亞人道歉，除了賠償當年的受害者家屬，同時也在肯亞的首都興建紀念碑。

9月6日，英國女王最後一次公開亮相就是接見英國新首相特拉斯，這也是其任內接見的第15位首相。(美聯社)

另外，在英國女王逝世的當天，社交媒體上也出現要求歸還現今最大的鑽石「非洲之星」的聲音。非洲之星於1905年在南非的礦場裡被發現，後來經打磨成9顆大鑽石，且全部歸英國王室所有，其中，最大的一顆鑽石就鑲在女王的權杖之上，而第二大顆的鑽石則鑲在女王的王冠的正下方。對此，也有聲浪要求英國將非洲之星歸還給南非人民，也有Twitter用戶以此嘲諷：「這一個價值四億美元的鑽石，可以支付7萬5,000名南非學生的高等教育學費。」

然而，批評聲浪之外，非洲境內也有人持相反意見，認為儘管女王從來沒有為大英帝國犯下的歷史錯誤道歉，但其存在也是修復了殖民主義造成的傷害。對此，《BBC》報導，波札那前總統伊恩·卡馬（Ian Khama）如此形容：

「殖民主義不是我們想要記住的東西，那是一個黑暗的時期。女王繼承了這一遺產，但那不是她設計的......當她成為女王之後，似乎為也在修復殖民主義造成的損害，她表明：我們不在你們之上，我們想參與你們的發展，幫助你們作為國家成長。」

以大英國協的「脫英潮」為例。大英國協由56個主權國家組成的國家互助組織，成員國多是英國前殖民地和自治領，所有成員國地位平等，而其國協元首則由英國君主擔任，第一任為英國女王的父親喬治六世，現任則為查理三世。目前，仍有15個成員國的國家元首或國協元首英國君主，包括牙買加、加拿大、澳洲等等。

而在英國女王治下，隨著各國獨立意識漸漸抬頭，也有越來越多成員國表達不再以伊莉莎白二世為元首的意願。對此，英國女王選擇承認也接受獨立國的訴求，這可以從其1977年的說法了解女王對大英國協的想像與理解：「現代的大英國協是殖民主義後的突破，這是一個自願性的平等組織，已經和過去帝國思想不一樣了」

例如1966年，位於加勒比海的巴貝多宣告從英國獨立後，便持續推動「脫離」大英國協，並於2021年11月正式宣佈成為新的共和國。由總督梅森（Sandra Mason）出任巴貝多史上第一位總統，時任英國王儲的查理也出席觀禮，見證巴貝多廢除英國女王伊莉莎白二世的國家元首地位。爾後，牙買加也有脫離大英國協的意願。

今年3月期間，威廉王子夫婦訪問牙買加時，總理霍尼斯（Andrew Michael Holness）當其面公開強調；另外，在訪問牙買加英國高級專員公署訪問時，也有上百名抗議人士在場外拉起布條，要求英國王室對奴隸制道歉及賠償。人權組織認為，英國應做更多貢獻以撫慰殖民歷史的傷痛。牙買加未來是否將循巴貝多之例，移除查理三世的元首地位？面對國力衰退及國際現實，英國是否無暇顧及加勒比海前殖民地國家？

查理三世9月9日接見他繼位後首位英國首相特拉斯（Liz Truss），展開雙方首次對話。英國下議院也罕見地在周六召開會議，全體議員宣誓效忠查理三世——這是自二戰以來下議院第六次在周六召開會議，過去皆是為了如第二次世界大戰爆發、蘇伊士危機或脫歐協議等突發事件。

特拉斯才剛上任，就得立刻面對英國高漲的通貨膨脹率、脫歐後續議題、能源危機，查理三世面對王室內部紛擾、大英國協的「去留」問題，他能否以自己的風格打造英國王室的新氣象？在一個沒有英國女王的時代裡，新君主加上新政府，又會把英國帶往哪種未來？

或許可以確定的是，隨著英國女王駕崩，如今的英國王室更需要有意識地看待英國的殖民歷史，甚至為此做出更多的行動，同時也更要積極找尋自己的定位：除了特權與象徵之外，英國王室之於英國、之於人民、之於世界是什麼樣的存在。