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英女王逝世 600個最愛品牌恐失去王室認證

中央社倫敦17日綜合外電報導
以番茄醬和英國人熱愛的焗豆罐頭聞名的亨氏擁有王室認證。(Getty Images)
以番茄醬和英國人熱愛的焗豆罐頭聞名的亨氏擁有王室認證。(Getty Images)

英國女王伊麗莎白二世過世後，她生前最喜愛的600個品牌可能失去王室認證（Royal Warrant），現在必須等待新王查理三世（King Charles III）認可。

法新社報導，福南梅森（Fortnum & Mason）的茶葉、Burberry的招牌格紋風衣、吉百利（Cadbury）的巧克力，甚至掃把和狗食的製造商，皆面臨失去王室認證的可能。

假使品牌沒有得到新王的核准用章，就必須在2年內移除這個象徵它們受英國王室青睞的榮耀標誌。

查理三世未登基之前、還是威爾斯親王時，自己也頒發了超過150個王室認證品牌。

王室認證就是高品質的象徵。根據王室認證持有人協會（Royal Warrant Holders Association），收到王室認證的品牌「有權力在它們的商品、包裝、信封、廣告、工廠和車輛上，適當展示皇家紋章」。

對於某些廠商而言，王室認證是一大賣點，儘管難以計算能具體提高多少銷售額。

Fortnum & Mason拿到兩項王室認證，一項是伊麗莎白二世認證的雜貨與食品供應商，威爾斯親王則認證其為茶葉商與雜貨商。

這家倫敦的高檔食品百貨公司表示，「我們很自豪於1954年獲得女王陛下認證，並在她有生之年替她及王室家族服務」。

Fortnum & Mason和英國王室有悠久淵源，在1902年替英國國王愛德華七世調配了Royal Blend茶款。

唐寧（Twinings）同樣有女王和威爾斯親王頒發的茶葉與咖啡商王室認證。

其他獲得女王頒發王室認證的品牌還有寶力酒（Dubonnet）。這是一種以紅酒為基底的開胃酒，女王最愛的雞尾酒主要就是用寶力酒和琴酒調製而成。

從1968年就替女王製造手提包的Launer也面臨失去王室認證的可能性。

不過，經典老牌Barbour生產的外套特別適合英國鄉間天氣，獲得女王和查理親王的雙重認證。

擁有寶力酒的法國酒商Pernod Ricard國際營銷部總經理波塔（Christian Porta）告訴法新社，對於在大眾印象中總是與女王連結在一起的品牌而言，王室認證的重要性「高於一切，那是對專業和傳統的認證」。

有些消費品牌同樣擁有王室認證，例如以番茄醬和英國人熱愛的焗豆罐頭聞名的亨氏（Heinz）。

還有生產早餐穀物的家樂氏（Kellogg's）。這家美國公司在英國的發言人惠勒（Paul Wheeler）表示，「能夠和英國有這麼強的連結非常棒」。

他表示，在女王在位的70年間，家樂氏不間斷提供商品給英國王室。「我們以前會有一輛特別貨車，從工廠直送商品給王室。」

獲得王室認證不需要任何費用，供應商會繼續以商業方式提供服務，王室成員也可以自由使用其他供應商的產品。

王室認證每5年就會重新審核一次，更新認證的標準相當嚴格。惠勒表示，「你不僅要提供好的服務，還要展現你是一家良心企業」，尤其在人權方面。

英國女王 查理三世 皇家

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