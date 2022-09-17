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女王生前真的有看「王冠」 哈利也是觀眾

記者蘇詠智／即時報導
「王冠」不但曾引起爭議，連英國皇室都有人在觀賞。圖／摘自Netflix
「王冠」不但曾引起爭議，連英國皇室都有人在觀賞。圖／摘自Netflix

英國伊麗莎白二世女王96歲去世，關於她的各種話題都還在熱燒，使得以英國皇室成員生活為情節重點的Netflix大戲「王冠」，在各國的收視又重回Top 10，再次引起追劇熱潮。過去此劇曾經因為對於真實人物的描繪方式引發強大爭議，甚至一度讓英國文化大臣要求打上「情節純屬虛構」的字幕，不管劇組或Netflix都不予理會。但皇室內部還真的有人在欣賞這齣戲，而且女王本人也是觀眾之一。

伊麗莎白二世女王生前也有看「王冠」。（路透資料照片）
伊麗莎白二世女王生前也有看「王冠」。（路透資料照片）

根據在第1、2季中扮演女王之夫菲利普的麥特史密斯透露，女王會在禮拜天的晚上透過投影機放映來欣賞「王冠」，雖然她看了多少集，麥特並不是很清楚。而離英赴美建立新生和的哈利王子也是「王冠」的觀眾，還曾經打趣喊麥特「爺爺」。倒是麥特扮演的菲利普親王本尊，曾有一回在晚宴上碰到麥特某位友人，麥特的朋友藉機問他是否有看過「王冠」，他明確回答：「別鬧了。」

目前外界只知「王冠」到了第6季會演到哈利的兄長威廉念大學，結識日後的妻子凱特，而哈利自己的感情歷程不卻定會不會在「王冠」中完整呈現。至於國家地理頻道雖沒有「王冠」的播映權，倒是有很多女王生前所拍攝的珍貴畫面，在本周末推出了一系列紀念特集，周日（18日）晚上8點播出的「女王的綠世界」，將女王生前鮮少人知的熱愛樹木舉動做成特別節目，她在位期間曾在世界各地種下成千上萬株樹木，並為皇家子嗣在白金漢宮種了很多樹，更出自於對大自然的熱愛，進而推動「女王林冠計畫」，當時已經90歲高齡的她仍夢想建立全球網路來保育森林，不只呼籲英國人加入，更親力親為鼓勵許多大英國協領袖加入計畫，為地球種植更多樹木與培植森林。

「女王的綠世界」以英國伊麗莎白二世女王生前對植樹的熱愛與投入為主題。圖／國家地理...
「女王的綠世界」以英國伊麗莎白二世女王生前對植樹的熱愛與投入為主題。圖／國家地理頻道提供

為此威廉王子、哈利王子等皇室成員也追隨她的腳步一起參與，更代表女王到各國家親自推動計畫進行，哈利王子笑道：「我想我種植了近半世紀分量的樹，但是女王種了上千年分量的樹」。好萊塢巨星安琪莉娜裘莉也參與了計畫，帶著家人跑遍大英國協各國，更遠至非洲親自種樹，裘莉說道：「她（女王）是位很討人喜愛的女士，非常關注未來，並且希望你的孫兒和她的孫兒能夠到處跑享受大自然，她認為這點很重要，所以我很支持她」。

哈利王子曾是「王冠」的觀眾。（路透資料照片）
哈利王子曾是「王冠」的觀眾。（路透資料照片）

英國 哈利 裘莉

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