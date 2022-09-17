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大膽 男子排隊瞻仰女王 突衝向靈柩扯王室旗

編譯徐榆涵／即時報導
一名男子在排隊向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，該男子後來被員警當場制伏帶走。（取材自推特）
一名男子在排隊向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，該男子後來被員警當場制伏帶走。（取材自推特）

英國女王伊麗莎白二世靈柩目前停放在西敏廳供民眾瞻仰，現場排隊人潮絡繹不絕，排隊時間甚至長達24小時，但16日晚間西敏廳發生一起意外事故，一名男子在排隊向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，該男子後來被員警當場制伏帶走。

每日郵報報導，女王靈柩自14日起就停放在西敏廳供民眾致哀，儘管排隊等待瞻仰的時間長達24小時，但據信這兩天已湧入數十萬人前來哀悼。

而該起事件發生在英國國王和他弟妹為女王進行「王子守夜」（Vigil of the Princes）儀式的幾小時後，一名女士見狀當場嚇得驚聲尖叫，數十名民眾也目睹該畫面。

另一名目擊者崔西（Tracey Holland）表示，該名男子在衝向女王棺木時，推開了她7歲的姪女達西（Darcy）。她表示，「（這）太可怕了，如此無禮和令人難以置信，可憐的七歲小孩，這是她對女王的恆久記憶。」

根據事發前後的影像畫面顯示，王室旗的確有被移動過的痕跡。據了解，該名鬧事的男子在兩秒內就被員警壓制在地並被帶至警局。而當地警方昨晚也證實，有一名男子因涉嫌違反公共秩序罪而被捕。

一名男子在排隊向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，該男子...
一名男子在排隊向女王致哀時，突然衝上靈柩並試圖掀開棺木上的大不列顛王室旗，該男子後來被員警當場制伏帶走。（取材自推特）

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