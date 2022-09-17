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安德魯、哈利為女王守靈「准穿軍服」 查理最後一刻破例

編譯中心／綜合16日電
瑞士藝術家霍夫斯特的作品「永遠在一起」，將英國女王伊麗莎白二世與王夫菲立普生前攜手的影像投射在夜空中，表達敬意。（歐新社）
瑞士藝術家霍夫斯特的作品「永遠在一起」，將英國女王伊麗莎白二世與王夫菲立普生前攜手的影像投射在夜空中，表達敬意。（歐新社）

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，將於19日上午舉行國葬。女王目前已移靈至國會大廈西敏廳，供民眾瞻仰，女王子女包括英王查理三世與手足將在16日守夜，八名孫子女則在17日守夜。原本不能穿軍服的安德魯和哈利，在「最後一刻」獲特准穿軍服守夜。

原本不能穿軍服的安德魯（左二），16日穿軍服守夜。（Getty Images）
原本不能穿軍服的安德魯（左二），16日穿軍服守夜。（Getty Images）

英王查理三世、妹妹安妮長公主，及弟弟安德魯王子和愛德華王子，將於倫敦時間16日晚間7時45分，在西敏廳圍著女王靈柩守夜15分鐘。他們都將穿軍服守夜。

女王八名孫子女則在17日傍晚守夜，包括王儲威廉、哈利、安妮長公主兒子菲立普斯和女兒薩拉．廷德爾、安德魯的女兒碧翠絲和尤金妮，以及愛德華的女兒路易絲女勳爵和兒子塞文子爵詹姆斯。

威廉和哈利將穿軍服出席，其餘孫子女則穿晨禮服和深色禮服。曾赴阿富汗前線執行任務的哈利，自2020年退出王室職務、軍銜遭拔除後，就未再穿軍裝出席過任何活動。

王室成員的配偶，像是凱特與梅根這對妯娌，不會出席守夜儀式。

白金漢宮12日證實，僅「在職王室成員」能穿軍服出席國葬等五個重大儀式。哈利和叔叔安德魯因此不能穿軍服出席活動，但查理三世最後一刻改變心意，特准兩人穿軍服守夜，但也僅限這一次，以示對女王的敬意。

另據每日郵報報導，全球王室、包括列支敦斯登、亞洲汶萊和日本王室，共22個國家的王室已回覆確認將出席國葬。

其他國家方面，俄羅斯、白俄羅斯及緬甸未被列入邀請名單，今天俄國外交部發布聲明，批評這項決定「極端邪惡」，因女王曾於二戰領導軍民和俄國共同對抗納粹及其烏克蘭盟友。

自俄國入侵烏克蘭以來，英俄兩國關係一直處於臨界點。據報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃表示，儘管受到冷落，她仍代表俄國向英國民眾表達哀悼之意。

在一份向塔斯社發布的聲明中，沙卡洛娃表示：「英國外交部通知俄國駐倫敦大使館，他們決定不邀請俄國參加已故伊麗莎白二世女王的哀悼儀式，其中也包括俄國大使館的高階官員。」

另據太陽報報導，烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）將於19日出席女王葬禮。

俄國 哈利 英國女王

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