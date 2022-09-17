安德魯、哈利為女王守靈「准穿軍服」 查理最後一刻破例
英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，將於19日上午舉行國葬。女王目前已移靈至國會大廈西敏廳，供民眾瞻仰，女王子女包括英王查理三世與手足將在16日守夜，八名孫子女則在17日守夜。原本不能穿軍服的安德魯和哈利，在「最後一刻」獲特准穿軍服守夜。
英王查理三世、妹妹安妮長公主，及弟弟安德魯王子和愛德華王子，將於倫敦時間16日晚間7時45分，在西敏廳圍著女王靈柩守夜15分鐘。他們都將穿軍服守夜。
女王八名孫子女則在17日傍晚守夜，包括王儲威廉、哈利、安妮長公主兒子菲立普斯和女兒薩拉．廷德爾、安德魯的女兒碧翠絲和尤金妮，以及愛德華的女兒路易絲女勳爵和兒子塞文子爵詹姆斯。
威廉和哈利將穿軍服出席，其餘孫子女則穿晨禮服和深色禮服。曾赴阿富汗前線執行任務的哈利，自2020年退出王室職務、軍銜遭拔除後，就未再穿軍裝出席過任何活動。
王室成員的配偶，像是凱特與梅根這對妯娌，不會出席守夜儀式。
白金漢宮12日證實，僅「在職王室成員」能穿軍服出席國葬等五個重大儀式。哈利和叔叔安德魯因此不能穿軍服出席活動，但查理三世最後一刻改變心意，特准兩人穿軍服守夜，但也僅限這一次，以示對女王的敬意。
另據每日郵報報導，全球王室、包括列支敦斯登、亞洲汶萊和日本王室，共22個國家的王室已回覆確認將出席國葬。
其他國家方面，俄羅斯、白俄羅斯及緬甸未被列入邀請名單，今天俄國外交部發布聲明，批評這項決定「極端邪惡」，因女王曾於二戰領導軍民和俄國共同對抗納粹及其烏克蘭盟友。
自俄國入侵烏克蘭以來，英俄兩國關係一直處於臨界點。據報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃表示，儘管受到冷落，她仍代表俄國向英國民眾表達哀悼之意。
在一份向塔斯社發布的聲明中，沙卡洛娃表示：「英國外交部通知俄國駐倫敦大使館，他們決定不邀請俄國參加已故伊麗莎白二世女王的哀悼儀式，其中也包括俄國大使館的高階官員。」
另據太陽報報導，烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）將於19日出席女王葬禮。
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