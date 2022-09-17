曾獲女王頒勳章 貝克漢低調排隊13小時 走向靈柩難忍落淚

前英格蘭國家足球隊隊長貝克漢（左二低頭者）16日被目擊出現在排隊人龍中，頭戴貝雷帽、身穿黑色西裝低調現身。（Getty Images）

英國女王 伊麗莎白二世停靈倫敦西敏廳供民眾瞻仰悼念，前英格蘭國家足球 隊隊長貝克漢（David Beckham）凌晨被目擊出現在排隊人龍中，頭戴貝雷帽、身穿黑色西裝低調現身。

人龍在國會大廈的西敏廳外蜿蜒，民眾至少要等9小時才能來到靈柩前向女王致意。

英國「鏡報」報導，47歲的貝克漢也在隊伍當中，他約在凌晨2時開始排隊，顯然沒有因為名人身分享受任何特殊待遇。

一名網友在推特 發布貝克漢排隊的照片，表示「我替他感到有點抱歉，但他顯然適應良好」，另一名網友則說，「至少他們會被叫去排隊」。由於從各地趕來的民眾太多，當局一度中止人潮繼續加入排隊隊伍。

前英格蘭國家足球隊隊長貝克漢，16日被目擊出現在瞻仰女王靈柩排隊人龍中，頭戴貝雷帽、身穿黑色西裝低調現身。（Getty Images）

貝克漢接受英國獨立電視台（ITV）訪問表示，「我永遠都會記得獲得大英帝國官佐勳章（OBE）的那一刻。我當時帶著祖父母同行。受他們帶大的影響，我成為了一名保皇派，也是王室的粉絲」。「我的妻子之後也獲頒勳章，我能有這樣的榮耀，並能夠與女王陛下交談。我很幸運能在一生當中有過這樣的時刻。」

他說：「這是悲傷的一天，但我們要記住她所留下的美好遺產。」

貝克漢也證實他凌晨就趕來排隊，「我想如果在凌晨2點過來，會比較安靜一點。我錯了，大家都是這麼想的。」最終貝克漢排了13小時才進入西敏宮瞻仰，現場片段顯示貝克漢走向靈柩時不禁流淚。

由於排隊期間幾乎沒有機會坐下，不少人體力不支。據報導，截至15日晚，至少有435人身體不適或暈倒，需要由救護車送院。倫敦救護車服務決定臨時再加派300人在國葬當天當值，並呼籲倫敦民眾這幾天內盡量避免打999叫救護車。