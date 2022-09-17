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女王權杖掀論戰 南非6000人連署要求英王室還鑽石

編譯中心／綜合16日電
伊麗莎白二世1953年加冕時，手持權杖與戴上皇冠。（美聯社）
伊麗莎白二世1953年加冕時，手持權杖與戴上皇冠。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，鑲嵌在她權杖上那顆重約530克拉的「大非洲之星」（Great Star of Africa）巨鑽，再度挑起南非人對英國殖民的恩怨情仇。

CNN報導，女王辭世後，南非掀起「索回鑽石」並且賠償的聲浪，許多南非民眾認定，英國王室在殖民時期用非法手段取得大批珠寶。

南非最近更出現連署，要求英國王室歸還鑲嵌在君主權杖上的「大非洲之星」等鑽石，放回南非的博物館展示，已有超過6000人參與連署。

此外，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）9日推文歌頌女王，也引發不少網友留言砲轟。一名網友說：「你有問過她什麼時候要還非洲之星嗎？」另一人寫道：「你去參加葬禮時，可以跟他們（英國王室）聊聊我們的鑽石嗎？」

還有網友直接向英王查理三世喊話說：「你的首要任務就是歸還南非的鑽石！」

1905年，南非庫利南礦場開採出3106克拉的天然原石庫里南鑽石，後來被切割成9大塊和96小塊，又稱「庫利南一號鑽」的大非洲之星是其中最大一塊。

荷蘭珠寶公司璐藝雅詩（Royal Asscher）形容，庫利南原鑽和「人類心臟」差不多大，殖民時期的南非杜省政府購入這顆巨大原鑽後，送給英王愛德華七世作為生日大禮。

不過，南非大學非洲政治學教授本葉拉（Everisto Benyera）駁斥此一說法。他告訴CNN，殖民時代進行的交易「非法且不道德」。

英國19日將在倫敦為伊麗莎白二世舉行國葬，她的辭世掀起非洲對殖民主義和她本人功過的論戰。

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