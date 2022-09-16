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快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

查理三世繼位一周 評價如何？

編譯莊蕙嘉／即時報導
英國新王查理三世民望升高。美聯社
英國新王查理三世民望升高。美聯社

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，王儲查理繼位為國王查理三世。他繼位的第一周行程滿檔，包括監督母親靈柩的移靈，向全國民眾發表演說，以及走訪北愛爾蘭和威爾斯。英國民眾在「愛屋及烏」的心態下，認為繼位一周的查理三世表現不錯。專家指出，只要不犯錯，他或可維持目前的支持度。

73歲的查理是英國史上候位最久的王儲，母親備受英國民眾愛戴，他的壓力相當沉重。

他的君王之路從8日趕往蘇格蘭見母親最後一面、繼位為國王開始，9日對全國發表演說，10日正式登基，12日護送靈柩移至愛丁堡聖吉爾斯大教堂，13日訪問北愛爾蘭，16日到威爾斯。

查理三世的演說兼具理性與感性，以「親愛的媽媽」談喪母之痛，也提到對次子哈利與媳婦梅根的愛，哈利夫婦已退出王室高級成員。

同時查理三世誓言自己將秉持相同精神為國奉獻，也將退出王儲時期參與的多個慈善組織與信託，避免「干政」嫌疑。

英國政治學家兼史學家博格達諾指：「他已有很好的開始，我認為，君王將變得更開明。」

查理繼位第一周的表現尚稱可圈可點。根據輿觀公司本周的最新民調，7成3的受訪英國民眾說查理三世「展現良好領袖風範」；展望未來統治生涯，6成3受訪者認為他應能有好表現。

今年5月的民調中，僅1/3受訪者認為查理將是位好國王，比率與不看好者相當。兩相比較下，查理三世的聲望可說是大幅提升。

不過查理三世兩度被鏡頭捕捉到不耐煩的動怒時刻。先是10日簽署「登基宣言」時，兩個兒子精心準備的文具反讓他覺得礙事，臭臉揮手叫人撤掉。

查理三世13日造訪北愛希爾斯堡，在訪客名簿簽錯成12日，又發現鋼筆漏墨，生氣的說：「噢天哪，我真恨這個！」轉身把鋼筆塞給卡蜜拉王后時仍不斷喃喃咒罵，令人聯想坊間傳聞他難搞且脾氣差，似乎不假。

查理三世 英國女王 哈利

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