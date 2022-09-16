我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

悼女王…梅根煙燻妝、微笑表情惹議 與嚴肅凱特成對比

編譯張佑生／綜合15日電
英國女王伊麗莎白二世靈柩（左圖）從白金漢宮移靈至西敏寺，簡短追思儀式中梅根（右圖右）表情又再度掀起爭議。（取材自推特）
英國女王伊麗莎白二世靈柩（左圖）從白金漢宮移靈至西敏寺，簡短追思儀式中梅根（右圖右）表情又再度掀起爭議。（取材自推特）

英國女王過世，讓孫媳婦凱特梅根再度合體。看起來像是前嫌盡釋，但肢體語言專家分析，雙方關係仍舊暗潮洶湧。

肢體語言專家Katia Loisal表示，凱特看起來並不情願跟梅根有所互動。好幾次梅根望向凱特，但凱特都沒有正視梅根，而是凝視梅根後方，雙脣緊抿。沒有得到正面回應的梅根，開始側身轉移重心偏離凱特的方向，透露出內心的不安與不確定感。

女王靈柩14日移至西敏廳時，梅根也頻頻引起爭議。先是出發前，梅根頂著煙燻濃妝已遭受批評，接著在移靈的短暫儀式中，她看似略帶微笑的表情在王室成員中略顯突兀，更與前方極為嚴肅的凱特王妃成強烈對比；隨後她又與哈利手牽手步出西敏寺，在網路引來不少批評。

凱特（左起）威廉、哈利、梅根10日連袂出現在溫莎堡向致哀群眾致意。（美聯社）
凱特（左起）威廉、哈利、梅根10日連袂出現在溫莎堡向致哀群眾致意。（美聯社）

此外，凱特15日在諾福克會見為女王哀悼的群眾時，談到3名子女對曾祖母過世的反應。她說，9歲的長子喬治已經了解曾祖母不在人世了；7歲的夏綠蒂和3歲的路易則還不太清楚是怎麼一回事。但凱特強調，3名子女都受到學校很好的照料。凱特與威廉7日帶著3名子女返校，準備8日開學，不料女王當晚駕崩。

另據英國太陽報報導，查理三世已經同意頒發制誥（Letters Patent），預期將把王子與公主頭銜授予孫子亞契和孫女莉莉貝，但不會得到「殿下」（HRH）身分，「因為不是履行職務的王室成員」。

消息人士透露，哈利與梅根對兒女不能獲封「殿下」頭銜氣憤不已。查理三世的發言人婉拒置評。

凱特 梅根 英國女王

上一則

印度6惡男姦殺賤民姊妹 官員怒詛咒：靈魂在輪迴顫抖

下一則

女王移靈為何選「下午2時22分」？ 原因曝光

延伸閱讀

曾祖母已不在...凱特揭3名子女對女王過世的反應

曾祖母已不在...凱特揭3名子女對女王過世的反應
身體不說謊...肢體語言專家剖析凱特與梅根相敬如冰

身體不說謊...肢體語言專家剖析凱特與梅根相敬如冰
英女王駕崩 梅根現身竟又挨批 傳化濃妝、民眾拒絕握手

英女王駕崩 梅根現身竟又挨批 傳化濃妝、民眾拒絕握手
防哈利爆料王室拒同機同桌 梅根與民握手被無視

防哈利爆料王室拒同機同桌 梅根與民握手被無視

熱門新聞

女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口