悼女王…梅根煙燻妝、微笑表情惹議 與嚴肅凱特成對比

英國女王伊麗莎白二世靈柩（左圖）從白金漢宮移靈至西敏寺，簡短追思儀式中梅根（右圖右）表情又再度掀起爭議。（取材自推特）

英國女王 過世，讓孫媳婦凱特 與梅根 再度合體。看起來像是前嫌盡釋，但肢體語言專家分析，雙方關係仍舊暗潮洶湧。

肢體語言專家Katia Loisal表示，凱特看起來並不情願跟梅根有所互動。好幾次梅根望向凱特，但凱特都沒有正視梅根，而是凝視梅根後方，雙脣緊抿。沒有得到正面回應的梅根，開始側身轉移重心偏離凱特的方向，透露出內心的不安與不確定感。

女王靈柩14日移至西敏廳時，梅根也頻頻引起爭議。先是出發前，梅根頂著煙燻濃妝已遭受批評，接著在移靈的短暫儀式中，她看似略帶微笑的表情在王室成員中略顯突兀，更與前方極為嚴肅的凱特王妃成強烈對比；隨後她又與哈利手牽手步出西敏寺，在網路引來不少批評。

凱特（左起）威廉、哈利、梅根10日連袂出現在溫莎堡向致哀群眾致意。（美聯社）

此外，凱特15日在諾福克會見為女王哀悼的群眾時，談到3名子女對曾祖母過世的反應。她說，9歲的長子喬治已經了解曾祖母不在人世了；7歲的夏綠蒂和3歲的路易則還不太清楚是怎麼一回事。但凱特強調，3名子女都受到學校很好的照料。凱特與威廉7日帶著3名子女返校，準備8日開學，不料女王當晚駕崩。

另據英國太陽報報導，查理三世已經同意頒發制誥（Letters Patent），預期將把王子與公主頭銜授予孫子亞契和孫女莉莉貝，但不會得到「殿下」（HRH）身分，「因為不是履行職務的王室成員」。

消息人士透露，哈利與梅根對兒女不能獲封「殿下」頭銜氣憤不已。查理三世的發言人婉拒置評。