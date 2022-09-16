女王國葬主旨「團結世界」 拜登出席或同台王岐山

英國女王伊麗莎白二世的靈柩目前停放在國會大廈西敏宮內的西敏廳供大眾瞻仰致哀，而首批前往致哀的民眾也與媒體分享自己的心情。（路透）

英國女王 伊麗莎白二世的靈柩將停放在有925年歷史的國會大廈西敏廳五天，許多民眾14日起冒著日曬雨淋，排隊瞻仰女王靈柩，人潮綿延七公里長，甚至排到倫敦橋上，有人等了九個小時才輪到。有悼念者說：「廳內真的很肅靜，不少人流下眼淚。」

司禮大臣霍華德昨宣布，國葬的主旨是「團結全世界人民」。他說：「女皇在我們的生命中有獨特和永恆的地位，我們相信國葬及未來幾天的活動，可團結全世界的人。」

衛報報導，許多前往哀悼女王的民眾分享心情，56歲的納塔庫馬蘭是第一個到達致意的民眾，他從12日上午11時30分就開始排隊，「當我走近棺木時，只能強忍著淚水」。

61歲的莫里森表示：「我摘下帽子並對女王說『您一直到最後都做得很好』，並再次鞠躬。」談到在外排隊數小時時，莫里森強調「與女王長達70年的服務相比，在惡劣的天氣裡度過幾個晚上根本算不上什麼」。

此外，有人透露，當第一批哀悼者在西敏宮的花園裡等待時，甚至有人暈倒在地，並稱現場的安檢比機場還嚴格。現場還有年邁的老兵停下腳步，最後一次向他們的前三軍統帥行禮。

女王國葬定19日在倫敦西敏寺舉行。英王查理三世 明天將與安妮公主等弟妹一同在西敏廳為母親守夜，18日將見受邀出席國葬的各國元首。國葬出席邀請於今天截止，當天預計將有超過100位國家元首齊聚倫敦，美國總統拜登 、法國總統馬克宏、日皇德仁都將參加。香港南華早報報導，中國將派出國家副主席王岐山代表出席，但官方尚未證實。

英國女王伊麗莎白二世靈柩14日從白金漢宮移往西敏廳，女王生前最高級別侍從武官、蘇格蘭皇家軍團第五營少校湯普森（右）也一路隨行，還一度和王儲威廉王子（左）同框。（取材自推特）

另據每日郵報報導，女王靈柩14日從白金漢宮移往西敏廳時，女王生前最高級別侍從武官、蘇格蘭皇家軍團第五營少校湯普森（Jonathan Thompson）也一路隨行。他的相貌俊朗深受王室粉絲喜愛，並在社交媒體引起熱議。

湯普森少校總是穿著一件格子厚毛呢短裙，戴著大大的毛皮袋。他14日陪伴女王靈柩最後一次離開白金漢宮，移靈至西敏廳。民眾為他的忠心感動，也有人為他感到難過，他和女王的交情眾所周知，「我覺得他看起來很悲傷，他真的很忠於王室」。湯普森少校目前已是新王查理三世的侍從武官。