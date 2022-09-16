女王國葬主旨「團結世界」 拜登出席或同台王岐山
英國女王伊麗莎白二世的靈柩將停放在有925年歷史的國會大廈西敏廳五天，許多民眾14日起冒著日曬雨淋，排隊瞻仰女王靈柩，人潮綿延七公里長，甚至排到倫敦橋上，有人等了九個小時才輪到。有悼念者說：「廳內真的很肅靜，不少人流下眼淚。」
司禮大臣霍華德昨宣布，國葬的主旨是「團結全世界人民」。他說：「女皇在我們的生命中有獨特和永恆的地位，我們相信國葬及未來幾天的活動，可團結全世界的人。」
衛報報導，許多前往哀悼女王的民眾分享心情，56歲的納塔庫馬蘭是第一個到達致意的民眾，他從12日上午11時30分就開始排隊，「當我走近棺木時，只能強忍著淚水」。
61歲的莫里森表示：「我摘下帽子並對女王說『您一直到最後都做得很好』，並再次鞠躬。」談到在外排隊數小時時，莫里森強調「與女王長達70年的服務相比，在惡劣的天氣裡度過幾個晚上根本算不上什麼」。
此外，有人透露，當第一批哀悼者在西敏宮的花園裡等待時，甚至有人暈倒在地，並稱現場的安檢比機場還嚴格。現場還有年邁的老兵停下腳步，最後一次向他們的前三軍統帥行禮。
女王國葬定19日在倫敦西敏寺舉行。英王查理三世明天將與安妮公主等弟妹一同在西敏廳為母親守夜，18日將見受邀出席國葬的各國元首。國葬出席邀請於今天截止，當天預計將有超過100位國家元首齊聚倫敦，美國總統拜登、法國總統馬克宏、日皇德仁都將參加。香港南華早報報導，中國將派出國家副主席王岐山代表出席，但官方尚未證實。
另據每日郵報報導，女王靈柩14日從白金漢宮移往西敏廳時，女王生前最高級別侍從武官、蘇格蘭皇家軍團第五營少校湯普森（Jonathan Thompson）也一路隨行。他的相貌俊朗深受王室粉絲喜愛，並在社交媒體引起熱議。
湯普森少校總是穿著一件格子厚毛呢短裙，戴著大大的毛皮袋。他14日陪伴女王靈柩最後一次離開白金漢宮，移靈至西敏廳。民眾為他的忠心感動，也有人為他感到難過，他和女王的交情眾所周知，「我覺得他看起來很悲傷，他真的很忠於王室」。湯普森少校目前已是新王查理三世的侍從武官。
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