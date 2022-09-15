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瞻仰女王靈柩 西敏寺人龍至少7公里 倫敦旅館客滿

編譯中心╱綜合14日電
英女王靈柩14日送抵西敏宮，長子新王查理三世(左)、長女安妮公主(中)敬禮。(美聯社)
英女王靈柩14日送抵西敏宮，長子新王查理三世(左)、長女安妮公主(中)敬禮。(美聯社)

英國女王伊麗莎白二世國葬將於19日在倫敦西敏寺舉行，消息人士透露，屆時有超過100位來自各國國王、王后、元首和貴賓出席，但俄羅斯和白俄羅斯領導人都未受邀。

女王遺體13日從愛丁堡飛至倫敦的旅程，成了史上最多人追蹤的航班，根據航班追蹤網站統計，有500萬人在網路上即時查看這趟航程，打破美國眾議院議長裴洛西8月訪台航班創下的220萬人紀錄。

女王靈柩14日最後一次離開白金漢宮，由新王查理三世領銜護駕移往西敏寺，全天候供民眾瞻仰，直至19日國葬。當局預計將有75萬至100萬人參與，人龍可達逾7公里，呼籲到場人士為可能通宵排隊35小時作好準備。而當地許多旅館也被搶光，甚至連地下室無窗的房型，掀起一波另類觀光熱潮。

每日郵報報導，女王的靈車配有玻璃車頂和大側窗，旨在讓英國民眾瞻仰靈柩，靈柩內的棺木上更覆蓋著國旗，靈車沿著憲法山（Constitution Hill）和維多利亞女王紀念碑（Victoria Memorial）行駛，並在駛過宮殿大門和中央拱門之前放慢速度，哀悼民眾在雨中顯得非常激動，頻頻拭淚。

報導指出，自14日下午起，女王靈柩將於西敏寺供民眾瞻仰至19日清晨6時，屆時預估將湧入75至100萬人，排隊時間恐高達35個小時。然而，儘管場地24小時開放，但估計西敏寺4天只能容納35萬人入內弔唁，意味著逾半民眾恐錯過。 

此外，倫敦警方已經封鎖西敏寺的周圍地區交通，且將部署多達1萬名警力，藉此因應這波另類的觀光熱潮。

據悉，民眾進入西敏寺前須接受「機場級」安檢，每名入場人士只獲准手持一個不大於30乘40乘20厘米的拉鏈行李袋，不能攜帶花束、照片、宣傳標語等物品進入西敏寺內，安檢區域及西敏寺內亦禁止拍照或錄影。

美國總統拜登已確認會出席女王葬禮。據報導，英國已同意拜登乘坐配備裝甲的總統座車「野獸」抵達葬禮現場。

本周稍早外洩的計畫文件顯示，其他領袖將搭乘巴士專車前往西敏寺，但主辦單位後來澄清說，與英國關係最密切盟國的領導人都將使用各自的交通工具，包括法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯多及日皇德仁夫婦，這是德仁2019年登基以來首度出訪海外。

中央社引述法新社報導，俄羅斯和白俄羅斯都不會出席倫敦的國葬儀式，成為少數被排除參與的國家。軍政府執政的前英國殖民地緬甸，以及長期遭國際社會排斥的北韓同樣未獲邀出席。

此外，速食業者麥當勞14日宣布，當天全英門市自19日零時至下午5時將暫停營業，讓員工能夠向女王致哀。大型連鎖超市Sainsbury's,、Tesco、Waitrose、Aldi、Morrisons、Iceland與Lidl也都宣布類似措施。 

英國已故女王伊麗莎白二世的靈柩13日移往白金漢宮。(美聯社)
英國已故女王伊麗莎白二世的靈柩13日移往白金漢宮。(美聯社)

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