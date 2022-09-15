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真子公主傳婆媳關係破裂 全家靠她積蓄度日

編譯中心╱綜合14日電
日本前公主小室真子(右)被爆「婆媳關係破裂」，全家靠她積蓄度日。(Getty Images)
日本前公主小室真子(右)被爆「婆媳關係破裂」，全家靠她積蓄度日。(Getty Images)

已退出日本皇室的前公主小室真子，2021年下嫁小室圭，移居美國，然而丈夫卻不爭氣，連續兩次在律師考試滑鐵盧，甚至傳出極可能三度落榜，還必須靠她的積蓄生活。多家日媒爆料，真子如今不但必須和丈夫擠在沒有洗衣機的小套房內，積蓄即將耗盡，和婆婆的關係更是陷入僵局。

日媒女性自身報導，小室夫妻赴美生活已經10個月，儘管小室圭三度報考紐約州律師資格的榜單要等到10月底才會放榜，但「真子公主對考試成績感到相當沮喪」，且因過去「強烈反對」丈夫接婆婆佳代到美國居住的建議，導致曾傳出向皇室謀財合作的婆婆與她關係陷入冰點，兩人已長達1年半的時間沒有任何互動。

另據週刊現代報導，由於丈夫忙於準備律師考試，真子被迫「動用積蓄」供應全家在美國的所有開銷，儘管夫妻倆只租約13坪的單人小套房，但因為當地物價昂貴、日圓瘋狂貶值導致存款變相縮水，「真子公主的積蓄正用驚人的速度耗盡」，並暗示真子公主與小室圭可能在男方三度落榜後回到日本。

雪上加霜的是，小室圭先前執意想要將媽媽小室佳代接到美國住，真子強烈反對這項提議，也導致婆媳關係破裂，甚至已經毫無互動。小室圭如果三度律師考試失利，不但因為無法成功就業，而讓收入成為阻礙，就連簽證也是一大問題，夫妻倆恐怕只能返日。

女性自身也稱，其實小室圭一直都有在找日本的房子，好讓夫妻倆和母親佳代居住。日媒大多也對為愛放棄皇室頭銜，甚至因此罹患創傷後壓力症候群（PTSD）的真子公主表達同情，但都對她們的未來抱持負面看法，周刊FRIDAY先前就爆料，真子公主很可能藉由母親秋篠宮紀子王妃本月的生日，與上皇后美智子10月生日的機會返日。

日本 就業 紐約州

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