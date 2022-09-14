西敏廳向英國女王致意 民眾強忍淚水、還有人暈倒
英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩目前停放在國會大廈西敏宮內的西敏廳供大眾瞻仰致哀，而首批前往致哀的民眾也與媒體分享自己的心情。
衛報報導，現年56歲的納塔庫馬蘭（Vanessa Nathakumaran）是第一位來到西敏廳向女王靈柩致意的民眾，他從12日上午11點30分就開始排隊，並表示「這是一種情感上的體驗，當我走近棺木時只能強忍著淚水，但我想做點什麼，所以我為女王祈禱、感謝她並祝願她安息」。
排在第二位的是現年65歲的戴利（Anne Daley），他將這段經歷描述為「令人震驚和難以置信的沮喪」，但見到女王棺木上蓋著旗幟、還放上帝國皇冠和鮮花，這令他相當感動。
61歲的莫里森（Delroy Morrison）是隊伍中的第4人，他表示「我非常情緒化，當我走近棺材時非常緊張，我摘下帽子並對女王說『您一直到最後都做得很好』，並再次鞠躬」，談到在外排了很長時間的隊時，莫里森強調「與女王長達70年的服務相比，在惡劣的天氣裡度過幾個晚上根本算不上什麼，這是值得的」。
此外，排在隊伍中第7位的奧沙納漢（Mark O'Shanahan）透露，當第一批哀悼者在西敏宮的花園裡等待時，甚至有人暈倒在地，並稱現場的安檢比機場還嚴格。
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