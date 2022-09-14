西敏廳向英國女王致意 民眾強忍淚水、還有人暈倒

英國女王伊麗莎白二世的靈柩目前停放在國會大廈西敏宮內的西敏廳供大眾瞻仰致哀，而首批前往致哀的民眾也與媒體分享自己的心情。（路透）

英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩目前停放在國會大廈西敏宮內的西敏廳供大眾瞻仰致哀，而首批前往致哀的民眾也與媒體分享自己的心情。

衛報報導，現年56歲的納塔庫馬蘭（Vanessa Nathakumaran）是第一位來到西敏廳向女王靈柩致意的民眾，他從12日上午11點30分就開始排隊，並表示「這是一種情感上的體驗，當我走近棺木時只能強忍著淚水，但我想做點什麼，所以我為女王祈禱、感謝她並祝願她安息」。

排在第二位的是現年65歲的戴利（Anne Daley），他將這段經歷描述為「令人震驚和難以置信的沮喪」，但見到女王棺木上蓋著旗幟、還放上帝國皇冠和鮮花，這令他相當感動。

61歲的莫里森（Delroy Morrison）是隊伍中的第4人，他表示「我非常情緒化，當我走近棺材時非常緊張，我摘下帽子並對女王說『您一直到最後都做得很好』，並再次鞠躬」，談到在外排了很長時間的隊時，莫里森強調「與女王長達70年的服務相比，在惡劣的天氣裡度過幾個晚上根本算不上什麼，這是值得的」。

此外，排在隊伍中第7位的奧沙納漢（Mark O'Shanahan）透露，當第一批哀悼者在西敏宮的花園裡等待時，甚至有人暈倒在地，並稱現場的安檢比機場 還嚴格。