我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

美國債逼近31兆 國民每人背債9.2萬元 高於主要盟友

西敏廳向英國女王致意 民眾強忍淚水、還有人暈倒

編譯張君堯／即時報導
英國女王伊麗莎白二世的靈柩目前停放在國會大廈西敏宮內的西敏廳供大眾瞻仰致哀，而首批前往致哀的民眾也與媒體分享自己的心情。（路透）
英國女王伊麗莎白二世的靈柩目前停放在國會大廈西敏宮內的西敏廳供大眾瞻仰致哀，而首批前往致哀的民眾也與媒體分享自己的心情。（路透）

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩目前停放在國會大廈西敏宮內的西敏廳供大眾瞻仰致哀，而首批前往致哀的民眾也與媒體分享自己的心情。

衛報報導，現年56歲的納塔庫馬蘭（Vanessa Nathakumaran）是第一位來到西敏廳向女王靈柩致意的民眾，他從12日上午11點30分就開始排隊，並表示「這是一種情感上的體驗，當我走近棺木時只能強忍著淚水，但我想做點什麼，所以我為女王祈禱、感謝她並祝願她安息」。

排在第二位的是現年65歲的戴利（Anne Daley），他將這段經歷描述為「令人震驚和難以置信的沮喪」，但見到女王棺木上蓋著旗幟、還放上帝國皇冠和鮮花，這令他相當感動。

61歲的莫里森（Delroy Morrison）是隊伍中的第4人，他表示「我非常情緒化，當我走近棺材時非常緊張，我摘下帽子並對女王說『您一直到最後都做得很好』，並再次鞠躬」，談到在外排了很長時間的隊時，莫里森強調「與女王長達70年的服務相比，在惡劣的天氣裡度過幾個晚上根本算不上什麼，這是值得的」。

此外，排在隊伍中第7位的奧沙納漢（Mark O'Shanahan）透露，當第一批哀悼者在西敏宮的花園裡等待時，甚至有人暈倒在地，並稱現場的安檢比機場還嚴格。

英國女王 機場

上一則

為紀念父親喬治六世？女王移靈選「下午2時22分」原因曝光

延伸閱讀

為紀念父親喬治六世？女王移靈選「下午2時22分」原因曝光

為紀念父親喬治六世？女王移靈選「下午2時22分」原因曝光
女王國葬前停靈西敏廳供人瞻仰 人龍料將綿延不絕

女王國葬前停靈西敏廳供人瞻仰 人龍料將綿延不絕
英國女王國葬 日皇德仁夫婦將出席

英國女王國葬 日皇德仁夫婦將出席
麥當勞叔叔也哭泣 女王國葬日英國門市暫停營業

麥當勞叔叔也哭泣 女王國葬日英國門市暫停營業

熱門新聞

女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45

超人氣

更多 >
暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕