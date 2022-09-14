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女王國葬前停靈西敏廳供人瞻仰 人龍料將綿延不絕

中央社倫敦14日綜合外電報導
英國女王伊麗莎白二世8日逝世，圖為女王的靈柩14日起暫放在國會大廈西敏宮的西敏廳供大眾瞻仰致哀。美聯社
英國女王伊麗莎白二世8日逝世，圖為女王的靈柩14日起暫放在國會大廈西敏宮的西敏廳供大眾瞻仰致哀。美聯社

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日逝世，預計19日在倫敦舉行國葬，她的靈柩今起將暫時停放在國會大廈西敏宮的西敏廳供大眾瞻仰致哀，排隊人龍料將綿延不絕。

●何謂葬前開放瞻仰遺容？

葬前開放瞻仰遺容是一種逝後哀榮，通常只有君主、現任或前任王后薨逝或是前首相辭世後，才會停靈開放公眾瞻仰遺容。

自1910年英王愛德華七世（King Edward VII）的靈柩停放在國會大廈的西敏廳（Westminster Hall）供民眾瞻仰以來，英國所有已故君主都會停靈歷史超過900年的西敏廳供後人瞻仰。

密封的靈柩覆以蘇格蘭皇家旗，停放在大廳中央的靈柩台上。

靈柩上頭將擺放帝國王冠（Imperial State Crown）、十字聖球和權杖。

士兵將在平台上的每個角落全天候輪流守衛，他們低著頭，背對靈柩站著。

1936年，英王喬治五世（King George V）駕崩，由他的4個兒子守靈，這項歷史悠久的英國王室傳統名為「王子守靈夜」（Vigil of the Princes）。

2002年，女王母親伊麗莎白王太后的葬禮，則由4名孫子守靈。

●前一位在西敏廳停靈接受大眾瞻仰的是哪位？

女王母親伊麗莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）。伊麗莎白王太后2002年3月30日逝世後，停靈西敏廳供大眾瞻仰，10天後在西敏寺舉行葬禮。

當年估計有多達20萬人，在3天內排隊進入西敏廳瞻仰遺容。她的丈夫喬治六世駕崩後，前來瞻仰的民眾多達30萬人。

●還有誰曾在西敏廳停靈供大眾瞻仰？

曾在西敏廳停靈接受大眾瞻仰的英國君主還有愛德華七世（1910年）；喬治五世、伊麗莎白二世女王的祖父（1936年）和她的父親喬治六世（1952年）。

非王室成員則包括19世紀的英國首相葛萊德史東（William Gladstone）和二戰領導人邱吉爾（Winston Churchill）。

●此前的君主在何處停靈供民眾瞻仰？

在19世紀，薨逝的君主會在溫莎城堡（Windsor Castle）停靈供民眾瞻仰，而18世紀的君主通常是在肯辛頓宮（Kensington Palace）。

維多利亞女王（Queen Victoria）在逝世前，則要求葬禮不要有開放大眾瞻仰的儀式。

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