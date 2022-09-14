英女王駕崩 梅根現身竟又挨批 傳化濃妝、民眾拒絕握手

梅根隨著丈夫哈利返回英國，一舉一動受到許多注目。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世8日傍晚駕崩，哈利 王子與梅根 沒看上見祖母最後一面，不過卻與哥哥與凱特王妃世紀破冰，4人一起走出溫莎堡，向等候在外的民眾致意，梅根不受英國人歡迎的的狀況似乎未改善，與民眾握手時竟被無視，更被拍到化煙燻濃妝，再度引起網友批評。

英國女王的靈柩在倫敦時間14日下午將最後一次離開白金漢宮，移往西敏廳供民眾瞻仰，而在守靈期間，有狗仔隊從窗外拍到查爾斯國王、哈利王子和梅根罕見的同框畫面，只見哈利牽著梅根的手，走在國王後面，但意外的是，梅根竟然疑似被拍到化濃妝，引起論議，還有民眾不願與她握手的照片瘋傳，但隨後也有媒體緩頰並無此事，她現身時與民眾握手、擁抱，仍有不少民眾熱烈歡迎。

先前「每日郵報」則爆料，儘管威廉和凱特決定和哈利、梅根再公開同場，雙方陣營仍協調了一段時間，才會讓他們比預期延後45分鐘才一起走出來。威廉與凱特、哈利和梅根過去兩年分別在英、美隔著大西洋鬧彆扭，不管往後會怎樣，至少願意再度合體，就已為化解歧見帶來了新希望。