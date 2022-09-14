我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／全球最多百萬富翁的城市 美國占5個

美國8月生產者物價指數下滑0.1% 通膨壓力稍獲喘息

英女王駕崩 梅根現身竟又挨批 傳化濃妝、民眾拒絕握手

記者陳建嘉／即時報導
梅根隨著丈夫哈利返回英國，一舉一動受到許多注目。（美聯社）
梅根隨著丈夫哈利返回英國，一舉一動受到許多注目。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世8日傍晚駕崩，哈利王子與梅根沒看上見祖母最後一面，不過卻與哥哥與凱特王妃世紀破冰，4人一起走出溫莎堡，向等候在外的民眾致意，梅根不受英國人歡迎的的狀況似乎未改善，與民眾握手時竟被無視，更被拍到化煙燻濃妝，再度引起網友批評。

英國女王的靈柩在倫敦時間14日下午將最後一次離開白金漢宮，移往西敏廳供民眾瞻仰，而在守靈期間，有狗仔隊從窗外拍到查爾斯國王、哈利王子和梅根罕見的同框畫面，只見哈利牽著梅根的手，走在國王後面，但意外的是，梅根竟然疑似被拍到化濃妝，引起論議，還有民眾不願與她握手的照片瘋傳，但隨後也有媒體緩頰並無此事，她現身時與民眾握手、擁抱，仍有不少民眾熱烈歡迎。

先前「每日郵報」則爆料，儘管威廉和凱特決定和哈利、梅根再公開同場，雙方陣營仍協調了一段時間，才會讓他們比預期延後45分鐘才一起走出來。威廉與凱特、哈利和梅根過去兩年分別在英、美隔著大西洋鬧彆扭，不管往後會怎樣，至少願意再度合體，就已為化解歧見帶來了新希望。

女王靈柩預計下午3時抵達西敏廳，坎特伯里大主教將主持簡單儀式。靈柩從下午5時起對公眾開放，每天24小時，一直到國葬日19號當天的早上6點半。

推特傳出一旁觀禮民眾不願與梅根握手。（取材自推特）
推特傳出一旁觀禮民眾不願與梅根握手。（取材自推特）
梅根隨著丈夫哈利返回英國，一舉一動受到許多注目。（美聯社）
梅根隨著丈夫哈利返回英國，一舉一動受到許多注目。（美聯社）
梅根化上煙燻妝容，被網友批看起來不得體。圖／摘自推特
梅根化上煙燻妝容，被網友批看起來不得體。圖／摘自推特

梅根 哈利 英國女王

上一則

哈利一面哀悼祖母 一面出書大爆王室的料?

延伸閱讀

防哈利爆料王室拒同機同桌 梅根與民握手被無視

防哈利爆料王室拒同機同桌 梅根與民握手被無視
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳
真和好？假和解？哈利、梅根被逼改變態度

真和好？假和解？哈利、梅根被逼改變態度

熱門新聞

女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04
泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45

超人氣

更多 >
粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」
暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國
美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘
道指跌近1300點 逾2年最大跌點

道指跌近1300點 逾2年最大跌點