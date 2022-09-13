我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鳯凰城8月通膨率飆至13% 創全美各城20年紀錄

世說新聞╱好市多還有超級版 商品更大、更便宜

女王逝世也要通知蜜蜂？「皇家養蜂人」長久傳統曝光

編譯張君堯／即時報導
隨著伊麗莎白二世女王去世的消息傳遍全球，就連「皇家養蜂人」也需要將這則消息通知蜜蜂們。（Getty Images）
隨著伊麗莎白二世女王去世的消息傳遍全球，就連「皇家養蜂人」也需要將這則消息通知蜜蜂們。（Getty Images）

隨著伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）女王去世的消息傳遍全球，就連「皇家養蜂人」（Royal Beekeeper）也需要將這則消息通知蜜蜂們。

紐時報導，女王辭世後，白金漢宮的皇家養蜂人查普爾（John Chapple）在蜂巢上繫上黑絲帶綁成的蝴蝶結，然後低聲告訴蜜蜂們「女王已經過世，未來會有一位新主人」的消息。

對此，一些養蜂人表示這項傳統可以追溯到數世紀以前，且如果不遵循則可能導致嚴重後果。民俗學家、作者諾曼（Mark Norman）表示「這是一個非常古老且根深蒂固的傳統，但並非眾所周知」。傳統認為作為家庭成員的蜜蜂應該了解「家庭中的重大事件、尤其是成員的出生和死亡」，養蜂人會輕敲每個蜂巢並告知消息，更會在哀悼期間用黑布蓋住蜂巢，這種做法在英國更為常見，但美國和歐洲其他地區也有。

18世紀和19世紀時期，人們認為不告知蜜蜂可能會導致各種不幸，包括死亡或無法生產蜂蜜。從事養蜂業長達25年的弗萊明（Stephen Fleming）透露大多數養蜂人很可能都知道這一傳統，但並沒有那麼多人實際去做。

皇家 英國

上一則

靈車配玻璃車頂、大側窗 英國人民一路向女王靈柩致敬

下一則

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

延伸閱讀

靈車配玻璃車頂、大側窗 英國人民一路向女王靈柩致敬

靈車配玻璃車頂、大側窗 英國人民一路向女王靈柩致敬
英女王靈車上出現殯葬社商標 民眾怒批

英女王靈車上出現殯葬社商標 民眾怒批
快看世界／英有新國王 女王頭像的錢幣、護照等怎辦？

快看世界／英有新國王 女王頭像的錢幣、護照等怎辦？
悼女王辭世 全英18日晚默哀1分鐘

悼女王辭世 全英18日晚默哀1分鐘

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹

早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹