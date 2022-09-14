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英女王辭世 土耳其康乃馨訂單爆增90% 空運急送

編譯中心／綜合13日電

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，土耳其康乃馨需求因英國進入哀悼期及女王國葬暴增90%。業者除了加班及臨時雇人滿足訂單外，也捨棄卡車改用空運花朵，「隔天就可以送到他們手上」。

中央社報導，伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。靈柩14日起將安放在國會大廈西敏宮（Palace of Westminster），供大眾瞻仰4天，國葬訂於19日上午11時在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，英國政府宣布國葬當天為公共假日。

據「每日晨報」（Daily Sabah）報導，土耳其南部安塔利亞省（Antalya）及西南部伊斯帕塔省（Isparta）花農表示，康乃馨的需求因英國進入哀悼期及女王國葬暴增90%。業者已經開始運送至少150萬朵康乃馨，而且必須捨棄傳統陸運，改走空運以滿足訂單。花農也不斷加班並雇用額外人手。

一間花卉公司的農業工程師伊爾德勒姆（Rabia Yıldırım）說，他們必須每天增加工時，及雇用額外人手滿足需求。

安塔利亞貨物交易所（ATB）成員切雷比（Selçuk Çelebi）指出，女王辭世的消息公布後，訂單開始湧入。但偏偏這個時期康乃馨產量較低。花農每周已經很難正常發貨，但是會優先出貨給英國。

切雷比說，原本用卡車運送花朵約7至8天才到英國，但現在必須改走空運，隔天就可以送到他們手上。他強調訂單爆增近90%，但由於供應出現缺口，他們正試著滿足約50%的需求。

中安納托利亞觀賞植物及產品出口協會主席耶馬茲（Ismail Yılmaz）指出，業者通常在這段期間每周供應英國60萬至70萬朵鮮花。「伊麗莎白女王去世，我們估計葬禮期間，這個數字將至少達到150萬朵」。

他說，「來自英國的需求爆增。我們的高地目前以生產丁香為主。我們預計即使在葬禮及哀悼期結束後，這個狀況也會持續一段時間」。

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