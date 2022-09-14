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抗議遊行穿傳統泰服 法院認嘲笑王室 判刑2年

編譯中心／綜合13日電
泰國23歲抗議人士賈圖芃因為在遊行中身穿泰國傳統服飾走秀，法院認定她有嘲笑王室意圖，判處2年徒刑。（取材自臉書）
泰國23歲抗議人士賈圖芃因為在遊行中身穿泰國傳統服飾走秀，法院認定她有嘲笑王室意圖，判處2年徒刑。（取材自臉書）

泰國一名23歲的抗議人士因為在遊行中身穿泰國傳統服飾走秀，法院認定她有嘲笑王室意圖，以冒犯君主罪遭判處2年有期徒刑。這是近1年多來第10位被以冒犯君主罪定罪的抗議人士。

中央社報導，泰國在2020年7月起掀起一波學運浪潮，全國各地大小抗議延續近半年，並訴求解散國會和改革王室。泰國政府從2021年初起不斷以刑法112條，即俗稱冒犯君主罪大規模逮捕抗議人士，2021年4月爆發第三波COVID-19疫情後抗議浪潮再起，遭逮捕人數持續成長。

泰國有全世界最嚴厲的冒犯君主罪，刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

今年23歲的賈圖芃（Jatuporn Saeoueng）2020年10月29日參加在席隆區（Silom）的一場遊行，她身穿粉紅色的泰國傳統女性服飾在抗議現場走秀，身旁有人幫她撐傘，舞台旁的觀眾則大喊「萬歲！萬歲！」

曼谷南部刑事法院（Bangkok South Criminal Court）昨天認為賈圖芃的行為意圖嘲笑王室，判處賈圖芃3年有期徒刑及違反聚會規定罰緩1500泰銖，不過因為賈圖芃態度良好，所以減為2年有期徒刑和罰緩1000泰銖。

賈圖芃昨天身穿泰國傳統服飾現身法庭，她認為自己並沒有模仿任何人的意圖，也沒有要求現場觀眾對她大喊萬歲或是向她鞠躬。

泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights）在推特指出，法院認定賈圖芃和另外一名抗議人士在走上伸展台前的彩排模仿自己是王室成員。

國際特赦（Amnesty International）副秘書長瓦德（Kyle Ward）回應媒體詢問指出，任何人不應該因為參加和平集會而受到懲罰，從2020年抗議潮爆發以來，已有210位抗議人士因為冒犯君主罪遭到起訴，賈圖芃是第10位因此被定罪的抗議人士，他們呼籲泰國當局撤銷對所有抗議人士的告訴。

泰國 遊行 疫情

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