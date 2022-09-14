英女王國葬估500外賓出席 領導人移動各有安排

本周湧進倫敦弔唁英國女王的人潮，恐達數百萬。（歐新社）

英國女王 伊麗莎白二世8日逝世，葬禮將於19日舉行，靈柩已運至倫敦，將開放供公眾前往弔唁。英國官員預計，倫敦本周可能湧入數百萬人前來弔唁；金融時報報導，到西敏寺向女王致敬恐須排隊30個小時。大量人潮將對倫敦的交通系統造成沉重壓力，導致旅館 房間短缺，並構成重大的維安挑戰。

多國領袖和政要等500貴賓，19日將出席英國女王的國葬儀式，其中包括美國總統拜登 、歐盟執委會主席馮德萊恩和澳洲總理艾班尼斯。俄羅斯、白俄羅斯及緬甸等三國被列黑名單，不得派代表參加國葬。伊朗則是只能由大使級官員代表。

唐寧街拒絕估計有多少民眾可能前往停靈的西敏寺致敬，但部分政府官員私下估計，這個數字可能接近100萬。倫敦將部署多達1萬名警察，並有1500士兵待命，以管控群眾。這會是英國最大型的警方行動之一，倫敦多條道路會封街，重要地點看得到巡邏人員。

根據前倫敦總警司Parm Sandhu，部分路段可能擠到連走路通過都很困難。她說：「人群本身會成為恐怖分子的目標。喪禮也會是恐怖分子的目標。」

一位旅館主管表示，由於許多旅館房間被分配給警察、支援服務人員和國際媒體，再加上英國各地和國際也有民眾前來，倫敦市中心已經找不到空房間。根據Trivago，在舉行女王葬禮的這一周，平均旅館價格比一年前高出近40%。

另一方面，先前媒體報導，英國政府文件顯示，外國元首19日必須集體乘坐公車前往西敏寺，而非搭乘私家車，引起外界熱議。

英國和美國政府則淡化有關總統拜登可能被禁止搭乘直升機、並被迫乘坐公車移動的建議。

當被問及相關安排時，新任英國首相特拉斯的發言人強調，「不同領導人的安排會有所不同」，並表示報導中的文件只是「作為指南使用」。當被問及拜登在被允許的情況下是否會與任何美國前總統同行時，白宮發言人尚皮耶表示：「英國政府能決定誰被邀請，邀請僅針對總統和第一夫人，將由他們決定如何處理這則邀請。」

目前尚不清楚拜登將獲得多少特殊待遇，過去空軍一號傾向降落於倫敦的斯坦斯特德機場，因為它可能會對希斯洛機場造成太多干擾，去年拜登訪問時也曾使用薩福克郡的米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）。