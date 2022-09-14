防哈利爆料王室拒同機同桌 梅根與民握手被無視

哈利（左）與梅根10日現身溫莎堡，與前來悼念女王的民眾致意。（Getty Images）

英國女王 伊麗莎白二世8日傍晚駕崩，哈利 王子不僅沒看上見祖母最後一面，即使到場，也不能跟父王查理和王兄威廉一起用餐，備受冷落。而哈利與梅根 10日雖與兄嫂一起現身，但梅根不受英國人歡迎的的狀況似乎未改善，與民眾握手時竟被無視，尷尬鏡頭網路瘋傳。

太陽報報導，威廉等王室成員接獲女王病況後，趕緊搭乘皇家空軍專機趕往蘇格蘭，同樣在倫敦的哈利卻未獲邀登機，結果遲到。趕到後，哈利被告知不得與查理和卡蜜拉以及威廉共餐，只能和王叔安德魯、愛德華等人共餐。

王室人士透露，哈利與梅根將出書爆料，如果女王駕崩時哈利在場，難保王位繼承事宜不會成為新書題材。防患於未然，王室決定把哈利排除在外。

另據每日郵報報導，威廉凱特夫婦和哈利及梅根，10日在溫莎城堡與前來悼念女王的民眾致意。當梅根走往人群並一一握手時，一名站在最前排的女性不但拒絕伸出手，甚至把頭別開。影片中女子的行為迅速在網路上傳播，雖然部分網友批評女子無禮，但也有人認為，這表明英國各地對這對夫婦仍抱持著很大的不滿。

哈利王子的妻子梅根因脫離王室而遭到英國人民批評的狀況，似乎未得到改善，鏡頭更捕捉到梅根與民眾握手時被「裝作沒看見」的尷尬鏡頭。（取材自推特）

此外，甫登基的英國國王查理三世今天造訪北愛爾蘭的希爾斯伯勒城堡，在鏡頭前簽署訪客登記簿。然而，他用來簽名的筆居然漏水了，他對此大感不滿，甚至脫口罵：「受不了這該死的東西。」這是查理三世登基以來，第2次在簽署文件儀式中表現出明顯的憤怒情緒。在他成為國王前，一位前幕僚告訴路透，查理可能會很有趣，但他的脾氣暴躁且要求很高。