查理三世登基進白金漢宮 克萊倫斯宮大量職員恐遭解雇

衛報獲悉，英國女王伊麗莎白二世駕崩後，甫即位的英國國王查理三世和王后卡蜜拉搬進了白金漢宮，而查理三世的故居克萊倫斯宮（Clarence House）有數十名工作人員已收到裁員通知。（路透）

衛報獲悉，英國女王 伊麗莎白二世駕崩後，甫即位的英國國王查理三世 和王后卡蜜拉搬進了白金漢宮，而查理三世的故居克萊倫斯宮（Clarence House）有數十名工作人員已收到裁員 通知。

查理三世的故居克萊倫斯宮有多達100名員工，其中一些已在此工作數十年的職員最近收到解雇通知，包括私人秘書、財務辦公室、公關團隊和王宮的工作人員。

許多職員認為他們應該會被轉移到白金漢宮中，但要等到國王身邊級別最高的幕僚奧爾德頓（Clive Alderton）通知才能確定。一名消息人士指出，「大家都很氣憤，包括私人秘書和資深團隊。自上周四以來，所有職員每天都加班到很晚，以應對此一狀況。大家顯然都被嚇到了。」

在衛報看到的信中，奧爾德頓指出，「我們負責人的角色變化也將代表王宮的變化，以前在這裡負責協助前威爾斯親王的個人利益、以前的活動和家庭運作的工作將不再需要被執行，克萊倫斯宮的家庭業務也將停止運作」。

奧爾德頓補充說，「我理解這是個令人不安的消息，但想讓你知道目前可以獲得的支持」。據了解，目前尚未做出最終決定，待19日女王國葬後才會進入協商期。

遭解雇的職員預計會在王室家庭中尋找其他職缺，或是在王室協助下尋找新工作，並給予超出法定最低限度的資遣費用。

目前尚未確認國王和王后是否會住在白金漢宮，或是只有在白金漢宮辦公。目前，白金漢宮內只有部分區域可供居住，因為正在進行預計將持續數年的重大維修工程。