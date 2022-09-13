西敏寺瞻仰英女王遺容可能要排30小時 倫敦警嚴防恐攻

本周湧進倫敦弔唁英國女王的人潮恐達數百萬。（歐新社）

英國政府官員預計，倫敦本周可能湧入數百萬人前來弔唁英國女王 伊麗莎白二世。金融時報報導，到西敏寺瞻仰女王遺容恐須排隊30個小時。大量人潮將對倫敦的交通系統造成沉重壓力，導致旅館 房間短缺，並構成重大的維安挑戰。

多國領袖和政要9月19日將出席英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式，其中包括美國總統拜登、歐盟執委會主席馮德萊恩和澳洲總理艾班尼斯。

倫敦將部署多達1萬名警察 ，並有1500士兵待命，以管控群眾。這會是英國最大型的警方行動之一，倫敦多條道路會封街，重要地點看得到巡邏人員。

根據前倫敦總警司Parm Sandhu，部分路段可能擠到連走路通過都很困難。她說：「人群本身會成為恐怖分子的目標。喪禮也會是恐怖分子的目標。」

唐寧街拒絕估計有多少人可能前往停靈的西敏寺致敬，但部分政府官員私下估計，這個數字可能接近100萬。即使已準備多年，對倫敦警方仍是一項重大挑戰。

一位旅館主管表示，由於許多旅館房間被分配給警察、支援服務人員和國際媒體，再加上英國各地和國際也有民眾前來，倫敦市中心已經找不到空房間。根據Trivago，在舉行女王葬禮的這一周，平均旅館價格比一年前高出近40%。