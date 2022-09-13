我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克不想收購 推特股東卻準備批准賣給他了

高盛：中國「清零」政策 2023上半年人代會後才可能變

民眾送別英國女王 皇家公園：別再帶柏靈頓熊來了

中央社／倫敦12日即時報導
許多民眾帶著柏靈頓熊玩偶與鮮花悼念剛過世的英國女王伊麗莎白二世。（美聯社）
許多民眾帶著柏靈頓熊玩偶與鮮花悼念剛過世的英國女王伊麗莎白二世。（美聯社）

為了向英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）道別，許多民眾來到白金漢宮致意，不過人們獻上的不只是鮮花，還有曾與女王共桌喝茶的「柏靈頓熊」（Paddington Bear）。

法新社報導，放在白金漢宮外的數以千計花束中，隨處可見深受兒童喜愛的繪本主角柏靈頓熊，這種現象主要是因為一支紀念伊麗莎白二世登基70周年「白金禧」的影片，她在片中和柏靈頓熊一同喝下午茶。

柏靈頓熊數量之多，已到了「熊滿為患」的地步，使得負責監管綠園（Green Park）的管理當局「皇家公園」（Royal Parks）今天要求遊客不要再攜帶任何絨毛玩具或柏靈頓熊最愛的果醬三明治前來致意。

遊客佛爾斯（Sarah Fowles）說：「柏靈頓熊是英國習俗。」她說，儘管白金漢宮大門前擠滿了人，她仍盼能在門口留下柏靈頓熊玩偶。

她還說：「那支影片相當精采，展現出女王的幽默感。她知道如何與人民建立連結，與孩子們建立連結。」

伊麗莎白二世在短片中透露，她和柏靈頓熊一樣愛吃果醬三明治，還把三明治藏在她的隨身手提包內。柏靈頓熊向她祝賀登基70周年白金禧快樂，說：「謝謝您，謝謝您的一切。」

伊麗莎白二世回答：「你真是太客氣了。」隨後窗外響起鼓聲，她和柏靈頓熊跟著傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」（Queen）的經典名曲We Will Rock You樂聲，用銀湯匙敲著杯盤打起節拍。

這支影片迅速在網路上瘋傳，也一直是白金禧紀念活動中最快樂的時刻之一，即使在當時也能感受到濃濃的道別語氣。

伊麗莎白二世的國葬將於下周舉行，英國全國各地民眾爭相獻花致意，預料鮮花商機將大爆發。

伊麗莎白二世本月8日辭世，民眾昨天紛紛來到熱絡的倫敦哥倫比亞路（Columbia Road）花市，搶購五顏六色的花束。

數以千計民眾在白金漢宮及其他王室宅邸外留下卡片、花束、玩具和其他飾品。

花商丁恩（Albert Deane）在假日花市告訴法新社：「女王逝世後，比平常還要繁忙得多。」

根據英國花商公會（British Florist Association）說法，近日鮮花需求「明顯大增」，特別是伊麗莎白二世最愛的白百合。

顧客羅伯茲（Caroline Roberts）說：「我知道女王也喜歡黃色的花朵，所以我想我會選一些黃百合。」

英國女王 皇家 羅伯茲

上一則

烏再告捷：收復6000平方公里失土

延伸閱讀

悼女王辭世 全英18日晚默哀1分鐘

悼女王辭世 全英18日晚默哀1分鐘
女王遺囑保密 繼承免付遺產稅

女王遺囑保密 繼承免付遺產稅
查理三世等4子女守靈愛丁堡 女王今移靈倫敦

查理三世等4子女守靈愛丁堡 女王今移靈倫敦
王岐山弔唁英女王：她是中英關係發展的推動者和貢獻者

王岐山弔唁英女王：她是中英關係發展的推動者和貢獻者

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光