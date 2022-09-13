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悼女王辭世 全英18日晚默哀1分鐘

編譯中心／綜合12日電
全英國18日將為已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）默哀1分鐘。圖為12日女王靈柩移靈至聖吉爾斯大教堂內。（美聯社）
全英國18日將為已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）默哀1分鐘。圖為12日女王靈柩移靈至聖吉爾斯大教堂內。（美聯社）

英國首相特拉斯（Liz Truss）的發言人表示，全英國18日晩間將為已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）默哀1分鐘。在位逾70年的伊麗莎白二世上周辭世，享耆壽96歲。路透報導，英國預計19日為女王舉行國葬。

女王辭世後，國會事務都延到21日過後進行，然而國會預計22日起休會。特拉斯的發言人表示，英國政府仍計畫本月提出財政說明，以解釋如何為一項空前的能源帳單支援方案提供資金，但日期還沒確定，而且不會在休會期間進行。

另據中央社引述法新社報導，紐西蘭總理阿爾登表示，為哀悼英國女王伊麗莎白二世逝世，將把9月26日訂為國定假日，並舉行國家追悼會。阿爾登表示：「我期盼能藉此機會對伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）終身為紐西蘭所作服務表示感謝。」

「我們得承認這是70年一次的大事。女王是我們的君主、我們的國家元首。」她說。

此外，已故南非總統曼德拉的私人秘書勒赫朗吉表示，英國女王伊麗莎白二世與曼德拉享有「溫馨的友誼」，曼德拉訪問白金漢宮時，曾拿女王的體重開玩笑，「他是世界上唯一可以評論女王體重還能全身而退的人」，如此自由放肆說明兩人交情甚篤。

路透報導，曼德拉1996年首次造訪白金漢宮時，穿著一套西裝，隨後換上他標誌性的明亮非洲風格襯衫，從而打破其他貴賓覲見女王時僵硬的王室限制。曼德拉還曾與女王同乘一輛皇家馬車穿過倫敦街頭。

從羅賓島（Robben Island）監獄獲釋並成為南非首位民選總統之後的幾年裡，曼德拉與伊麗莎白二世建立了密切的關係，他在南非接待女王，並前往英國和白金漢宮造訪她。

曼德拉還為女王取了特別的名字：Motlalepula，意思是「帶著雨來」（to come with rain），納爾遜．曼德拉基金會稱，這是「我們愛戴女王陛下」的象徵。

曼德拉曾說，這個名字頒贈給女王，是因為1995年她訪問南非時，剛好下起大雨，而南非已很長時間沒有經歷這樣的豪雨。

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