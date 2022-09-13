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女王遺囑保密 繼承免付遺產稅

編譯張君堯／綜合12日電
英國女王伊麗莎白二世過去經常被視為世界上最富有的女性之一，不過其財富的確切價值一直對外保持神祕。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世過去經常被視為世界上最富有的女性之一，不過其財富的確切價值一直對外保持神祕。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）過去經常被視為世界上最富有的女性之一，不過其財富的確切價值一直對外保持神祕，如今女王過世，她的財產及詳細說明這筆財富如何分配的遺囑仍將保密。

英國歷史上，君主和王室成員不需公布遺囑內容。

根據「商業標準報」（Business Standard）報導，估值諮詢公司「Brand Finance」2017年曾計算英國王室作為品牌的估值約為880億美元，富比士（Forbes）則估計女王的投資、藝術品、珠寶和房地產等私人財產價值約為5億美元。

此外，「星期日泰晤士報」的富豪榜2015年計算出女王的財富約為3.4億英鎊（約3.9億美元），英國君主私人財富的主要來源是「蘭開斯特公國」（Duchy of Lancaster），它是君主的私人財產且為在位君主帶來收入，根據截至3月31日的年度財報，其價值約為6.52億英鎊（約7.62億美元）、淨盈餘為2400萬英鎊（約2806萬美元）。

由於「蘭開斯特公國」是王室不可剝奪的資產，它不會出現在女王遺囑中，而是單純從一位君主傳給另一個君主，更無需繳納任何稅款。由於1993年與政府達成協議，女王的個人財富無需繳納遺產稅。

此外，出於法律原因，由於已故君主是法律權威的來源，其遺囑不必像他人一樣公布，然而女王的許多財產如宮殿、皇冠上的珠寶和藝術品皆不屬於私人財產，而是代代相傳給另一任君主。

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