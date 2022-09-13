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查理即位儀式不耐煩？香腸手受矚目

編譯中心／綜合12日電
英國新任國王查理三世10日在在即位儀式上簽署文件時，意外被捕捉到2度露出不耐煩神情，畫面在網路上迅速引起討論。（截自推特）
英國新任國王查理三世10日在在即位儀式上簽署文件時，意外被捕捉到2度露出不耐煩神情，畫面在網路上迅速引起討論。（截自推特）

英國新國王查理三世（Charles III）10日在在即位儀式上簽署文件時，意外被捕捉到2度露出不耐煩神情，畫面在網路上迅速引起討論。部分人士嚴厲批評，他們認為查理三世的行為傲慢。

多家外媒報導，查理三世10日在聖詹姆士宮出席登基會議（Accession Council），包括新任英國首相特拉斯（Liz Truss）、前首相強生（Boris Johnson）和梅伊（Theresa May）等多位英國著名政界人士皆出席儀式，同時全程進行電視轉播。

然而就在查理三世坐下來簽署文件之前，鏡頭捕捉到他面露不悅、不停用手勢示意站在一旁的助手將桌子清空並移走墨水瓶等物品，接著簽署第二份文件時，他再度對擺在自己右側的物品表現出不耐煩的神情，再次不停向工作人員示意拿走、更露出「咬牙切齒」的表情。

另據每日郵報報導，查理三世在登基典禮時被發現手指腫脹如「香腸」，引起民眾議論，擔心他的健康出狀況。

報導指出，查理三世深受關節水腫困擾多年，2012年前往澳洲出席活動時，甚至自嘲那是「香腸手指」。

一名英國醫生奈伊（Gareth Nye）分析後直指兩大原因。首先，對65歲以上長者來說，水腫是相當常見的症狀，通常出現在腿部和腳踝，手指也可能出現腫脹，另一個潛在原因則是關節炎。

奈伊並說，水腫通常只是因為老化導致，並非嚴重健康問題的跡象，民眾不用太過擔心。

新英王查理三世登基典禮上，手指腫如香腸，引發外界關注。（美聯社）
新英王查理三世登基典禮上，手指腫如香腸，引發外界關注。（美聯社）

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