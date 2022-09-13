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哈利悼女王「我的人生指南針 永遠感激祖母」

編譯中心／綜合12日電
英國女王伊麗莎白二世（左）與孫子哈利王子（右）。（路透）
英國女王伊麗莎白二世（左）與孫子哈利王子（右）。（路透）

英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。哈利王子發表公開聲明向已故的祖母致敬，稱自己「永遠感激祖母」，並讚揚她「堅定不移的優雅端莊」，「是我的指南針」。

英國衛報報導，哈利王子表示，女王陛下「一生中堅定保持優雅端莊受到全球欣賞和尊重，現在這成為她的永恆遺產」。

哈利王子寫道，「親愛的祖母，雖然這最後的離別帶給我們巨大的悲傷，我永遠感激我們所有的第一次見面，包括我兒時與您的回憶、您第一次見到我摯愛的妻子，以及您第一次擁抱您的曾孫。我珍惜與您共享的時光，以及其他許多特出時刻。您已十分受到大家懷念，不只是我們，還有全世界」。

哈利王子也向父王查理三世致敬，「我們現在向接下新身分『查理三世國王』的父親致敬」。

路透社報導，哈利王子（Prince Harry）在聲明中讚譽女王生前肩負一國元首及君主的職責，同時滿懷感情談到她是一位怎樣的祖母。

哈利王子回憶在祖父菲立普親王（Prince Philip）過世後，女王曾說過：「人生，既有最初的相逢，當然就會有最終的離別。」

他說：「奶奶，儘管最終的離別讓我們心中十分悲傷，我會永遠感激我們之間所有的第一次相會─從與妳有過的最早童年記憶，到妳第一次以三軍統帥的身分召見我，以及妳第一次見到我摯愛的妻子，還有抱著妳愛的曾孫。」

「我珍惜這些與妳共度的時光，還有當中許多特別的時刻。大家已經開始非常想妳了，不僅是我們，還有全世界。」

他還說，「既然談到第一次會面，我們現在推崇我的父親擔任他的新職─英國國王查爾斯三世（King Charles III）」。

聲明說：「感謝您為國為民的全心付出，感謝您中肯的建議，感謝您富有感染力的笑容。我們也笑了，知道您和爺爺現在團聚了，一起安詳長眠。」

這份聲明特別表明是哈利王子一人的聲明。

哈利和妻子梅根2020年卸下王室職務，自此與王室家族漸行漸遠，包括剛登基的父親。哈利與梅根還對白金漢宮嚴詞批評，透露他們遭到何種對待。

查爾斯三世9日晚間首次以君主身分對全國發表演說時，向二兒子哈利王子夫婦表達關愛，他表示「哈利與梅根持續在海外建立他們的生活之際，我也想表達我對他們的愛」。

不過，威廉王子夫婦與哈利王子夫婦10日一同現身，觀覽民眾在溫莎城堡（Windsor Castle）外向已故女王獻上的花朵，即便之後分走兩邊與民眾握手寒暄，都引發兩兄弟有可能前嫌盡釋的臆測。

哈利 英國女王 梅根

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