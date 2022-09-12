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仍不受待見？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

編譯張君堯／即時報導
英國哈利王子的妻子梅根早前因脫離王室而遭到英國人民批評的狀況似乎未得到改善，鏡頭更捕捉到梅根與民眾握手時被一名女性冷眼「裝作沒看見」的尷尬鏡頭。（取材自推特）
英國哈利王子的妻子梅根早前因脫離王室而遭到英國人民批評的狀況似乎未得到改善，鏡頭更捕捉到梅根與民眾握手時被一名女性冷眼「裝作沒看見」的尷尬鏡頭。（取材自推特）

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）近日因為女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的逝世而返英，不過早前因脫離王室而遭到英國人民批評的狀況似乎未得到改善，鏡頭更捕捉到梅根與民眾握手時被一名女性冷眼「裝作沒看見」的尷尬鏡頭。

每日郵報報導，這起事件發生在10日下午，當時梅根與哈利王子、威廉王子和凱特王妃一同在溫莎城堡與前來弔念女王的民眾致意，社群媒體上瘋傳的這段影片捕捉到現年41歲的梅根和這位女性民眾之間的「尷尬互動」。

當梅根走往人群並一一握手時，大多民眾皆相當興奮，然而站在最前排一位女性似乎對梅根特別不滿意，她不但拒絕伸出手，甚至完全把頭別過去、看似完全不想與梅根有任何交集，隨後更可以看到該女子與身旁友人聊天時露出一抹微笑。

哈利王子與梅根夫妻宣布辭去王室職責的舉動一直讓許多英國人民感到不滿，影片中女子的行為迅速在網路上傳播，雖然部分網友批評該女子，但也有其他人認為這表明英國各地對這對夫婦仍抱持著很大的不滿。

梅根 英國 哈利

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