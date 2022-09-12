各國領袖搭公車赴女王喪禮？ 英：不同人的安排不同

英國和美國政府試圖淡化有關總統拜登可能被禁止搭乘直升機並被迫乘坐公車移動的建議，屆時拜登和來自世界各地的領導人將聚集在倫敦參加女王伊麗莎白二世的葬禮。（美聯社）

英國 和美國政府淡化有關總統拜登 （Joe Biden）可能被禁止搭乘直升機並被迫乘坐公車移動的建議，屆時拜登和來自世界各地的領導人將聚集在倫敦參加女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮。

衛報報導，英國政府文件顯示外國國家元首將不得不集體乘坐公車前往西敏寺（Westminster Abbey）而非搭乘私家車，外界對外國政要19日的移動安排的猜測愈演愈烈。

由政治新聞公司「政客」（Politico）率先報導的這份指南為預計將參加葬禮的數十位總統、國王、王后和首相制定嚴格規定，敦促他們乘坐商業航班以免給倫敦的機場 造成太大壓力，此外，國際賓客必須盡可能減少代表團人數，葬禮邀請最好僅限於國家元首及其配偶。

當被問及時，新任英國首相特拉斯（Liz Truss）的發言人強調，「不同領導人的安排會有所不同」，並表示報導中的文件只是「作為指南使用」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也告訴記者「邀請函只發給總統和第一夫人」，當被問及拜登在被允許的情況下是否會與任何美國前總統同行時，尚皮耶表示「英國政府能決定誰被邀請，邀請僅針對總統和第一夫人，將由他們決定如何處理這則邀請」。

目前尚不清楚拜登將獲得多少特殊待遇，過去空軍一號傾向降落於倫敦的斯坦斯特德機場（Stansted Airport），因為它可能會對希斯洛機場（Heathrow Airport）造成太多干擾，去年拜登訪問時也曾使用薩福克郡（Suffolk）的米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）。