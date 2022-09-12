英王查理三世偕3弟妹 護送女王靈柩至愛丁堡教堂

英國國王查理三世今天與弟弟、妹妹跟在母親伊麗莎白二世女王靈柩後面，沿著蘇格蘭首府愛丁堡的「皇家大道」莊嚴肅穆地遊行前往聖吉爾斯大教堂。美聯社

英國 國王查理三世 今天與弟弟、妹妹跟在母親伊麗莎白二世女王靈柩後面，沿著蘇格蘭首府愛丁堡的「皇家 大道」莊嚴肅穆地遊行前往聖吉爾斯大教堂。

美聯社報導，一名軍隊風笛手吹奏著國歌，女王伊麗莎白二世的靈柩覆蓋著皇家旗幟，從荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）被抬出並放在靈車上。

當靈車沿著皇家大道（Royal Mile）駛向聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral）時，身穿軍服的國王查理三世（Charles III）和妹妹安妮公主（Princess Anne）、弟弟安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）4人走在後面。

靈車兩側則是蘇格蘭皇家軍團（Royal Regiment of Scotland）的抬棺手和蘇格蘭國王衛隊（The King's Body Guard in Scotland）一支分隊「皇家弓箭手連隊」（Royal Company of Archers）。

靈柩將在大教堂停放至明天，供民眾致敬，明晚將移往倫敦。

英國政府宣布18日，也就是女王葬禮的前一天晚間8時（美東時間18日下午3時），全英國將默哀一分鐘。