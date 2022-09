英王查理三世偕3弟妹 護送女王靈柩至愛丁堡教堂

英國國王查理三世今天與弟弟、妹妹跟在母親伊麗莎白二世女王靈柩後面,沿著蘇格蘭首府愛丁堡的「皇家大道」莊嚴肅穆地遊行前往聖吉爾斯大教堂。美聯社

英國 國王查理三世 今天與弟弟、妹妹跟在母親伊麗莎白二世女王靈柩後面,沿著蘇格蘭首府愛丁堡的「皇家 大道」莊嚴肅穆地遊行前往聖吉爾斯大教堂。

美聯社報導,一名軍隊風笛手吹奏著國歌,女王伊麗莎白二世的靈柩覆蓋著皇家旗幟,從荷里路德宮(Palace of Holyroodhouse)被抬出並放在靈車上。

當靈車沿著皇家大道(Royal Mile)駛向聖吉爾斯大教堂(St. Giles' Cathedral)時,身穿軍服的國王查理三世(Charles III)和妹妹安妮公主(Princess Anne)、弟弟安德魯王子(Prince Andrew)、愛德華王子(Prince Edward)4人走在後面。

靈車兩側則是蘇格蘭皇家軍團(Royal Regiment of Scotland)的抬棺手和蘇格蘭國王衛隊(The King's Body Guard in Scotland)一支分隊「皇家弓箭手連隊」(Royal Company of Archers)。

靈柩將在大教堂停放至明天,供民眾致敬,明晚將移往倫敦。

英國政府宣布18日,也就是女王葬禮的前一天晚間8時(美東時間18日下午3時),全英國將默哀一分鐘。