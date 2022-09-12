我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

闊別32個月 中國官方證實 習近平14日赴中亞訪問

拒公開911空污報告 紐約市長亞當斯：除非市府免責

英王查理國會接受弔唁 承諾維護憲政原則

中央社／倫敦12日綜合外電報導
英國國王查理三世今天前往國會，接受上、下議院致弔唁辭，這也是他登基以來首次赴國會。 （Getty Images）
英國國王查理三世今天前往國會，接受上、下議院致弔唁辭，這也是他登基以來首次赴國會。 （Getty Images）

英國國王查理三世今天告訴國會，他決心「忠實追隨」母親伊麗莎白二世樹立的典範，並承諾維護憲政原則。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。

查理三世（King Charles III）今天上午離開克萊倫斯宮（Clarence House）前往國會，接受上、下議院致弔唁辭，這也是他登基以來首次赴國會。

英國廣播公司（BBC）報導，查理三世和王后卡蜜拉（Camilla）身穿黑衣，坐在國會大廈西敏廳（Westminster Hall）的王座上，聆聽上、下議院議長致弔唁辭。

上議院議長麥福男爵（McFall of Alcluith）表示，伊麗莎白二世既是「人民的領袖，也是人民的公僕」。「她的謙遜和正直受到敬重，令人民和世界各國嚮往。」

麥福男爵表示，很難想像她「在統治期間深刻且無與倫比的奉獻」會有盡期。「但它已經結束了」。

他並呼應查理三世的談話表示：「我們所有人都承受了無可言喻的損失」。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示，全世界、全英國和整個大英國協（Commonwealth）都感受到女王的逝去。

他告訴查理三世，雖然各大媒體充斥女王過去的照片，但最令人感動的畫面是她與家人在一起的時候。「儘管深感悲痛，但我們知道你們的悲痛更加深刻。」

查理三世則在他對國會的談話中對母親致敬，並承諾維護憲政原則。

他告訴在座議員們：「從很小的時候開始，已故的女王陛下就承諾為她的國家和人民服務，並維護居於國家核心的珍貴憲政原則。她以無與倫比的奉獻維護這個誓言。」

「她樹立了無私履行職責的典範，在上帝的幫助與您們的忠告下，我決心忠實追隨她的榜樣。」

他表示，如同莎士比亞對伊麗莎白一世女王的形容，她是「在世所有王子的典範」。

查理三世同時讚揚國會，是「我們民主政治的維生裝置」。

「當我今天站在你們面前，我不禁感受到環繞我們的歷史重任，這提醒我們重要的議會傳統，上、下議院所有議員都做出個人承諾，獻身於這項傳統，以造福我們所有人。」

結束國會弔唁後，查理三世和卡蜜拉將搭機前往蘇格蘭愛丁堡，預計中午過後不久抵達。

他們先到行宮荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）進行校閱儀隊、鎖匙交接等儀式，接著前往聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral）出席追悼伊麗莎白二世的儀典。

查理三世 英國女王

上一則

外國元首出席英女王國葬典禮 將得集體搭巴士

延伸閱讀

即位儀式不耐煩？查理三世「咬牙切齒」畫面曝光

即位儀式不耐煩？查理三世「咬牙切齒」畫面曝光
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
英王查理三世登基 習近平致電祝賀

英王查理三世登基 習近平致電祝賀
短命國王？靈媒：查理3個月後交棒給威廉 面臨憲法危機

短命國王？靈媒：查理3個月後交棒給威廉 面臨憲法危機

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
吃玉米有哪些意想不到的好處 聽聽科學家怎麼說

吃玉米有哪些意想不到的好處 聽聽科學家怎麼說