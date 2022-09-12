英王查理國會接受弔唁 承諾維護憲政原則

英國國王查理三世今天前往國會，接受上、下議院致弔唁辭，這也是他登基以來首次赴國會。 （Getty Images）

英國國王查理三世 今天告訴國會，他決心「忠實追隨」母親伊麗莎白二世樹立的典範，並承諾維護憲政原則。

英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。

查理三世（King Charles III）今天上午離開克萊倫斯宮（Clarence House）前往國會，接受上、下議院致弔唁辭，這也是他登基以來首次赴國會。

英國廣播公司（BBC）報導，查理三世和王后卡蜜拉（Camilla）身穿黑衣，坐在國會大廈西敏廳（Westminster Hall）的王座上，聆聽上、下議院議長致弔唁辭。

上議院議長麥福男爵（McFall of Alcluith）表示，伊麗莎白二世既是「人民的領袖，也是人民的公僕」。「她的謙遜和正直受到敬重，令人民和世界各國嚮往。」

麥福男爵表示，很難想像她「在統治期間深刻且無與倫比的奉獻」會有盡期。「但它已經結束了」。

他並呼應查理三世的談話表示：「我們所有人都承受了無可言喻的損失」。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示，全世界、全英國和整個大英國協（Commonwealth）都感受到女王的逝去。

他告訴查理三世，雖然各大媒體充斥女王過去的照片，但最令人感動的畫面是她與家人在一起的時候。「儘管深感悲痛，但我們知道你們的悲痛更加深刻。」

查理三世則在他對國會的談話中對母親致敬，並承諾維護憲政原則。

他告訴在座議員們：「從很小的時候開始，已故的女王陛下就承諾為她的國家和人民服務，並維護居於國家核心的珍貴憲政原則。她以無與倫比的奉獻維護這個誓言。」

「她樹立了無私履行職責的典範，在上帝的幫助與您們的忠告下，我決心忠實追隨她的榜樣。」

他表示，如同莎士比亞對伊麗莎白一世女王的形容，她是「在世所有王子的典範」。

查理三世同時讚揚國會，是「我們民主政治的維生裝置」。

「當我今天站在你們面前，我不禁感受到環繞我們的歷史重任，這提醒我們重要的議會傳統，上、下議院所有議員都做出個人承諾，獻身於這項傳統，以造福我們所有人。」

結束國會弔唁後，查理三世和卡蜜拉將搭機前往蘇格蘭愛丁堡，預計中午過後不久抵達。

他們先到行宮荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）進行校閱儀隊、鎖匙交接等儀式，接著前往聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral）出席追悼伊麗莎白二世的儀典。