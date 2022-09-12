傳女王上億珠寶沒給卡蜜拉、梅根 黛妃王冠給「她」沒給凱特

美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

美國八卦網站Radar Online報導，消息人士說，英國女王 伊麗莎白二世臨終前更改遺囑，將價值1億1000萬美元、共300件珠寶留給長孫威廉王子夫人凱特 ，新王后卡蜜拉和哈利 的妻子梅根「一件也拿不到」。

一名消息人士透露，「女王陛下一直專注分配自己心愛的物品，思考誰值得擁有這些物品。有傳言指出女王在最後一刻更改遺囑，這對她的繼承人而言，將是個令人震驚的消息」。

Radar Online說，凱特可能從中受益，這也會激怒一些王室成員。一名消息人士說，「凱特顯然是王室最喜歡的媳婦」，新王后卡蜜拉一直隱隱嫉妒凱特與女王的關係。

消息人士指出：「女王可能不會將珠寶留給梅根等人。這不奇怪，因為他們不再是王室成員，但這將是一記響亮的巴掌。不過，威廉和凱特確實不希望哈利王子的女兒莉莉貝被排除在外，但梅根就不在他們的考慮範圍內。如果梅根確實被排除在外，有些人認為這可能是女王向哈利與梅根夫婦傳達訊息：種什麼因，得什麼果。」

而凱特在查理三世10日正式登基繼位後，獲得「威爾斯王妃」頭銜，並繼承黛安娜王妃遺物之一的訂婚戒。但據媒體報導，黛妃在婚禮上配戴的鑽石王冠將由凱特女兒、7歲的夏綠蒂公主擁有第一繼承權。

1981年，查理王子（右）與20歲的黛安娜舉行盛大婚禮，黛安娜戴著史賓塞家族的王冠。（Getty Images）

黛安娜王妃1981年與查理結婚時，在婚禮上配戴史賓塞家族的傳家寶「Spencer Tiara」，生前也曾多次佩戴。這頂王冠今年才剛在倫敦的一場展覽中展出，當時曾有說明指出，現年7歲的夏綠蒂公主將會擁有這頂王冠的第一繼承權。

另據英國獨立報報導，10日王室重要成員包括哈利夫妻出席女王悼念儀式，向大批民眾致意。一名參與悼念的女子表示，她聽到凱特告訴孩子們女王駕崩的消息，「年僅四歲的路易王子表示，『至少曾祖母（女王）與曾祖父（菲利普親王）在一起了』」，令她非常感動。她也談到，看到威廉和哈利兩兄弟以及他們的夫人在歷經長久的緊張關係後，重新團聚，「真的很棒」。

另一方面，澳洲和紐西蘭今天在兩國首都正式宣布，10日繼位成為英國國王的查理三世為澳洲和紐西蘭的國家元首。英國是包括澳洲和紐西蘭在內，英國以外14國的元首，但大致上僅作為儀式性的角色。